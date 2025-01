Adrian Mutu se implică personal pentru a aduce bani la Petrolul: „Toată lumea așteaptă fapte”

La DON MUTU, “Briliantul” a discutat despre situația financiară a ploieștenilor. Totodată, că a început să se implice pentru a o ajuta pe Petrolul să primească bani importanți pentru bugetul echipei.

Adrian Mutu se implică personal pentru a aduce bani la Petrolul

În cadrul discuției cu Horia Ivanovici, care a deschis subiectul despre Petrolul, să facă primele demersuri pentru a aduce bani la club.

“Briliantul” a mărturisit că a început să meargă la autoritățile locale pentru a primi ajutor financiar de la acestea. Până acum, tehnicianul ploieștenilor a primit câteva promisiuni și speră ca acestea să se transforme în fapte.

“Am început deja să mă implic pentru a aduce bani la club. Se poate face orice la Petrolul. E un stadion frumos, o conexiune și o legătură importantă cu suporterii.

Am fost impresionat și eu de ce am văzut la meciul cu Botoșani. Am văzut conexiunea dintre echipă și public. Publicul e dornic de fotbal, de performanță. Am fost alături de Claudiu Tudor la autorități și avem promisiuni că ne vor ajuta.

“Toată lumea așteaptă fapte”

Acum așteptăm să ne și ajute. Nu sunt suficiente vorbele, lumea așteaptă fapte. Eu cred că autoritățile o să vină alături de echipă.

Ne-ar ajuta foarte mult sprijinul lor. Eu nu știu acum cifrele, nu e treaba mea, dar am înțeles că ar ajuta extrem de mult orice sprijin din partea autorităților.

Au fost promisiuni spune în fața mea și sper să se țină de cuvânt. Am fost la primar, la președintele consiliului local, la toată lumea. Au promis că se vor implica financiar”, a anunțat Adrian Mutu la emisiunea DON MUTU.

. “Briliantul” este conștient de problemele financiare ale “lupilor galbeni”. Însă, Mutu are parte de un grup bun cu care poate face performanțe importante și cu care poate atrage bani la clubul din Ploiești.

Adrian Mutu, despre ajutorul financiar pe care îl așteaptă la Petrolul