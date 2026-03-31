Adrian Mutu, selecționerul României în locul lui Mircea Lucescu. Scenariul SF pe care „Briliantul” l-ar fi acceptat imediat

Adrian Mutu a dezvăluit că ar fi acceptat să fie selecționerul României în locul lui Mircea Lucescu la meciul de baraj pentru Mondial cu Turcia. Bineînțeles în cazul dacă s-ar fi pus problema de așa ceva, ceea ce nu s-a întâmplat în cele din urmă. Contextul ar fi fost cel în care s-ar fi decis dinspre FRF, dar și dinspre „Il Luce”, ca acesta să nu facă deplasarea la Istanbul pentru acea partidă, în mod evident în condițiile în care el s-a confruntat în acest început de an cu anumite probleme medicale, care, din nefericire, au recidivat zilele trecute.

„Briliantul” consideră că doar Lucescu era dator să facă un pas în spate în acel context, dacă ar fi considerat acest lucru drept oportun la momentul respectiv. În cazul în care s-ar fi întâmplat, el a asigurat că ar fi fost dispus să preia banca naționalei pentru meciul din Turcia și să își asume astfel și un eventual eșec acolo. „Era datoria lui nea Mircea să spună stop imediat. Sunt antrenori, chiar și eu, dar nu asta e problema. Lui Gică Hagi trebuie să îi lași un European și după și un Mondial. Cred că Mircea Lucescu merită respectul nostru și al celor de la Federație, să îl lase să decidă dacă să continue sau nu. Nu știu dacă o schimbare ar fi fost bună în momentul ăla. Eu mi-aș fi asumat. Dar nu e vorba aici de mine neapărat”, la

Mai mult, , prezent de asemenea în studio, a transmis că și el ar fi acceptat un astfel de scenariu, dacă s-ar fi pus problema de așa ceva bineînțeles. El deține licența de antrenor de 10 ani, dar nu a activat în acest timp. În schimb, fostul fotbalist s-a ocupat să o reînnoiască la fiecare trei ani, conform regulamentului aflat în vigoare. „Dacă băteam Turcia, toată lumea ar fi zis că a reinventat Craioveanu fotbalul românesc”, a glumit fostul internațional pe seama acestui subiect.

Adrian Mutu are soluția pentru renașterea fotbalului românesc

Cu aceeași ocazie, în acest sens el a oferit modelul implementat în urmă cu mai mulți ani de Belgia: „Să ne decidem cum creștem generațiile. Să spunem e ușor, dar nimeni nu face nimic. Aici îmi vine în minte Belgia, cum și-au dat reset după ce au ratat câteva calificări. Și a ieșit generația lor de aur, cu De Bruyne și așa mai departe. Cred că pretențiile noastre pe care ar trebui să le avem, calificarea, participarea la un turneu final, ar trebui să fie normale, la istoria pe care o avem. Dacă nu implementăm ceva la nivel de întreagă țară și toate academiile să vorbească aceeași limbă… Prin reguli, prin schimbare de mentalitate.

Primăria, Consiliul Județean să ajute echipa fanion a orașului respectiv, nu văd nicio problemă. Dar dacă acolo conduce primarul pentru că îi va folosi în campanie, nu e cel mai corect. Dacă pune oameni care înțeleg fotbalul, e altceva. Belgia a început acea reformă, una dintre idei era să îi formeze în Belgia și să îi trimită să îi șlefuiască în străinătate. Trebuie să investești în infrastructură, în antrenori. Să ai o strategie comună”. Pe de altă parte, Gică Craioveanu a venit cu modelul spaniol. „Când a început să aibă succes Spania? Când a copiat stilul Cruyff”, a mai spus el.