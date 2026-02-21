Adrian Mutu şi-a ales favorita din derby-ul Rapid – Dinamo: “Are un plus de 10%!”. Şanse mici ca FCSB să prindă play-off-ul: “Ar fi o bombă!”

ADVERTISEMENT

Rapid – Dinamo este capul de afiș al etapei cu numărul 28 din SuperLiga. Adrian Mutu și-a ales favorita în derby-ul rundei și a analizat în profunzime lupta care se dă pe ultimele locuri din play-off.

Adrian Mutu şi-a ales favorita din derby-ul Rapid – Dinamo

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu a mărturisit că o vede favorită, în contextul ultimelor meciuri, pe . Fostul internațional consideră că primele trei echipe din play-off se știu deja, anume U Craiova, Dinamo și Rapid, și lupta se dă pentru ultimele trei poziții.

„Rapid – Dinamo e un derby, nu cred că este o favorită clară în acest meci. Poate ar avea un plus de 10% Dinamo, însă e un meci echilibrat. Putem spune că Dinamo e favorită prin prisma rezultatelor pe care le-a avut, dar și a jocului frumos din ultimul timp.

Cred că ar fi un scenariu groaznic pentru Rapid, inimaginabil, să nu prindă play-off-ul. Matematic este posibil, însă practic este foarte greu. Ar trebui să fie multe echipe cu același număr de puncte.

Eu zic că primele trei echipe sunt deja în play-off. Etapa aceasta sunt niște meciuri incredibile pentru lupta la play-off, locurile 4, 5 și 6. CFR a făcut pași importanți în ultimele etape, față de FCSB care e întârziere și cred că are șanse mari să rateze play-off-ul”, a declarat Adrian Mutu.

Care este play-off-ul preconizat de Adrian Mutu

În continuare, Adrian Mutu a expus că ar fi „o bombă” ca . Antrenorul e de părere că U Cluj, CFR Cluj și FCSB vor obține ultimele trei bilete din noul campionat.

Totodată, Adrian Mutu a amintit de gafa imensă comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeș 2-1, când arbitrul a scos practic un gol din plasă pentru formația piteșteană.

„Sunt mici șansele ca FCSB să fie în play-off. Procentele spun totul, nu au nici 30% șanse să pătrundă. Ar fi o bombă ca FCSB să joace în play-out. Eu cred că Universitatea Cluj, CFR Cluj și FCSB vor intra în play-off. Sunt multe urmăritoare, însă singura echipă care poate câștiga trei din trei este FCSB.

FC Argeș a avut ghinion cu acea decizie. Am văzut că Radu Petrescu a fost suspendat 12 etape. Nu îi încălzește pe nimic pe piteșteni că a fost suspendat Petrescu, a rămas înfrângerea. Ar fi ajutat și un punct, erau acolo sus. Nu e ușor pentru FC Argeș, e păcat, pentru că au avut un sezon extraordinar.

FC Argeș are două victorii la îndemână. Teoretic, pe lângă meciul cu Dinamo, celelalte două le poate câștiga. E greu și cu Farul, nu e ușor. E o echipă care se transformă, nu și-a găsit încă o constanță.

Eu cred că FCSB va intra pe ultima sută în play-off. Ar fi ceva incredibil să nu intre. Dacă FCSB nu ar intra în play-off, anul acesta va fi interesant și play-out-ul. Ar fi rușinos să nu intre”, a conchis Adrian Mutu.