Adrian Mutu și-a anunțat revenirea pe bancă: „Am discuții cu două echipe”. Unde ar putea antrena din nou

Adrian Mutu a dezvăluit că are ofertele pe masă pentru a reveni pe banca tehnică. Antrenorul nu duce lipsă de propuneri și a anunțat când va reveni „în iarbă”.
Răzvan Scarlat
12.11.2025 | 22:12
Adrian Mutu a dezvăluit că are oferte pentru a reveni pe banca tehnică. Foto: sport.pictures.eu.
Liber de contract din martie 2025, Adrian Mutu nu duce lipsă de oferte. În direct la TV, „Briliantul” a dezvăluit că are două oferte pe masă pentru a reveni în antrenorat. Antrenorul român este în discuții cu două cluburi din Asia.

Adrian Mutu are ofertele pe masă! Ce echipe ar putea antrena

Adrian Mutu, fostul antrenor de la Rapid, CFR Cluj sau Petrolul, a anunțat că are oferte din Asia. În străinătate, fostul mare fotbalist de la Fiorentina sau Chelsea a antrenat echipa secundă a celor de la Al Wahda și pe Neftchi Baku.

„Normal ar fi să antrenez, da. E o perioadă de tranziție. Se apropie fereastra de mercato și dacă vor fi oportunități care se vor ivi și îmi convin, de ce nu? Se poate întâmpla și pe pauza asta.

Cu cine sunt eu în discuție, campionatele din țările respective se întrerup o lună. Prin Asia, pe acolo, Arabia Saudită, Emirate, toate astea se întrerup. Acolo am discuții cu două echipe, vedem dacă este ceva”, a declarat Adi Mutu, la TV Digi Sport.

Ce îi lipsește antrenorului Adrian Mutu

Adrian Mutu a recunoscut că îi este dor să poarte discuții cu jucătorii și să se lovească de problemele zilnice ale vieții de antrenor. În tot acest timp, fostul mare internațional român s-a ocupat de academia pe care a înființat-o.

„Îmi lipsește partea de antrenat zilnic, de a fi acolo între băieți, de a discuta despre echipe, de a fi față în față cu problemele zilnice cu care se confruntă un antrenor.

Pe de altă parte, nu-mi lipsește, pentru că m-am ocupat de academie. Nu mi-a lipsit, am fost acolo. Am din Arabia Saudită”, a mai spus Adrian Mutu.

Ce echipe a antrenat Adrian Mutu

În prezent, Adrian Mutu este liber de contract. În primăvară, s-a despărțit de Petrolul, ultima echipă pe care a antrenat-o. “Briliantul” și-a început cariera la FC Voluntari, pe care a salvat-o de la retrogradare, la baraj, în 2018. Ulterior, a activat un an și jumătate la echipa a doua a lui Al Wahda.

Mutu a fost numit selecționer al naționalei U21 a României, iar în 2021 a semnat cu FC U Craiova. În perioada 2022-2023 s-a aflat pe banca Rapidului, unde a obținut rezultate bune. I-a părăsit, însă, pe giuleșteni pentru o aventură la Neftchi Baku, din Azerbaidjan.

După doar câteva luni a revenit în România și a preluat pe CFR Cluj. Mandatul său în Gruia s-a terminat, însă, destul de repede.

