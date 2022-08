Adrian Mutu și-a explicat tactica în Sepsi – Rapid 1-2: ”Am ales să așteptăm și jucăm pe contraatac”

Giuleștenii de la Sfântu Gheorghe și au urcat pe primul loc în clasamentul din SuperLiga.

Adrian Mutu, entuziast pentru alegerea tacticii în Sepsi – Rapid 1-2

La finalul întâlnirii, Adrian Mutu și-a explicat tactica din întâlnirea Sepsi – Rapid 1-2, în care ”vișinii” au ținut să se apere aglomerat și au încercat să joace cât mai mult pe cartea contraatacului.

”A fost un meci dificil, cu o echipă bună. Așa cum spuneam e vorba de detalii și de aceea am ales să așteptăm și să jucăm pe contraatac. Am jucători de calitate care pot face diferența. Sepsi e o echipă grea, foarte puțini vor câștiga aici. Azi am gândit strategia așa, din fericire am câștigat.

La penalty mi s-a părut că a fost jumătate, jumătate, dar avem VAR. Ioniță este un jucător valoros, dar uneori este prea altruist. Îi spun mereu să încerce poarta că are un stâng excepțional. Costache este foarte util echipei, nu contează câte minute este în teren. Trebuie să dea totul atunci când joacă.

Sefer și-a schimbat atitudinea, e mult mai aproape de echipă. I-am spus că la calitățile lui trebuie să joace mai în centru. Ne-ar deregla o plecare a sa pentru că este și jucător U21. Încă suntem în căutarea unui atacant”, a declarat Mutu.

Ioniță nu face nuntă după golul marcat

Jucătorii rapidiști au încercat să rămână cu picioarele pe pământ după acest succes. Alex Ioniță a dezvăluit că este apostrofat de antrenor și colegi că nu șutează mai mult la poartă.

”Mă bucur pentru gol, încerc să-mi ajut echipa cât pot. Nu fac petrecere dintr-un gol, încerc să fiu echilibrat și sper să câștigăm cât mai multe meciuri. La primul gol am încercat să-l caut pe Dugandzic, nu credeam că va greși Niczuly. Toți mă ceartă că nu dau la poartă și încerc să pasez prea mult. Nu sunt un jucător care dau prea mult la poartă, dar și când dau o fac bine.

Trebuie să o luăm pas cu pas, dar nu ne gândim deocamdată la titlu. Nu am spus cu răutate că Petrolul a făcut antifotbal și noi ne-am închis bine în această seară. Sunt momente când trebuie să știi să joci la rezultate”, a spus Ioniță.

Sefer e cu gândul la plecare

Antonio Sefer, care la întâlnirea cu Sepsi, a dezvăluit că posibilitatea de a se transfera la Hapoel Beer Sheva nu este închisă definitiv și așteaptă ca cele două cluburi să se înțeleagă.

”A fost un meci greu, știam că Sepsi e o echipă bună. Ne-am pregătit foarte bine, Mister ne-a explicat ce trebuie să facem și am luat cele 3 puncte. Sepsi e o echipă care se va bate pentru play-off. La penalty am simțit că m-a lovit în picior, eu nu cred că nu a fost, dar dacă așa a decis arbitrul…

Trebuie să am constanță în joc. Nu s-a terminat cu Beer Sheva, o să vedem ce va fi. Antrenorul de acolo mi-a spus că mă dorește foarte mult, vor discuta cluburile. Sunt sigur că Rapid va face tot ce e mai bine pentru mine, dar și pentru club. Sunt pregătit pentru orice, am trecut prin multe și sunt mult mai puternic”, a precizat Sefer.

”Un meci greu cu un adversar foarte bun care știe ce să facă pe teren. Va fi greu de câștigat aici, noi am știut să suferim, am luptat unul pentru celălalt. Ne-a fost puțin frică de Sepsi, pentru că știm că joacă foarte bine acasă. Am reușit pe contraatac să dăm două goluri și am luat punctele.

Toată săptămâna am vorbit cu Ioniță că nu ne înțelegem pe teren, dar uite că acum ne-a ieșit. Nu mă așteptam să fim așa sus, dar am venit aici să câștig. E greu pentru mine, nu am mai jucat de 5 luni, nu-mi e ușor. Sper ca în 3-4 meciuri să fiu la capacitate maximă”, a declarat și Valentin Costache.