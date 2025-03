Adrian Mutu și-a stabilit viitorul după ce a ratat play-off-ul cu Petrolul. Anunț categoric despre demisie

Petrolul a suferit trei înfrângeri la rând în SuperLiga şi . “Lupii” sunt pe locul 9 în campionat şi mai au de jucat împotriva lui Sepsi, în ultima etapă a sezonului regulat.

Adrian Mutu: “Echipa joacă, dar dacă nu avem finalitate şi nu finalizăm acţiunile din careu, e greu”

Adrian Mutu a lămurit zvonurile privind eventuala demisie la emisiunea DON Mutu. “Briliantul” spune că nu se pune problema să plece acum şi a spus că echipa lui a plătit scump ratările clare din mai multe momente cheie ale meciurilor:

“Nu am citit. La unii oameni, gen Prunea, mă aşteptam la astfel de lucruri, dar când sunt astfel de rezultate… nu e ceva nou prin lumea antrenorilor. Şi Măldărăşanu a trecut prin asta.

Este un moment în care echipa a ratat mult după ratarea play-off-ului, cum a fost la meciul cu UTA. S-au blocat mental pentru că s-au simţit nedreptăţiţi. Nu le-a trecut supărarea aia. Apoi am avut un meci greu, pe terenul lui CFR Cluj.

Acolo, CFR a fost mai bună. Ne-a dărâmat puţin şi i-a făcut pe băieţi să îşi mai piardă din moral. Echipa joacă, dar dacă nu avem finalitate şi nu finalizăm acţiunile din careu, e greu. Mai pui şi golul primit din deviere…

“Ca să închei, nu se pune problema demisiei”

Şi golul ăsta… deviere, golul de la Sibiu, ce s-a întâmplat cu UTA Arad. Ce să zic? Trebuie să trecem peste astfel de lucruri, trebuie să avem încredere în forţele proprii. Am avut multe şanse şi azi puteam vorbi de altceva.

Trebuie să credem. Munca este soluţia. Printr-o concentrare mare în faţa porţii, putem trece de o astfel de perioadă. Nu m-am gândit să plec, nu e adevărat. M-a mai întrebat cineva şi la Iaşi.

Ca să închei, nu se pune problema demisiei. Chiar că sunt fiert, la Sibiu am luat cum am luat, acum am luat cum am luat… Puteam scoate mult mai mult. Trebuie să avem mai multă concentrare şi forţă în faţa porţii.

“Toată lumea ştie că aveam nevoie de un portar cu mai mare experienţă”

Nu putem să stăm şi să sperăm ca doar Gicu Grozav să dea goluri. Trebuie şi ceilalţi. Dar echipa se antrenează, băieţii sunt extraordinari, n-am ce să reproşez. Dar trebuie să fim concentraţi în faţa porţii.

Tu nu dai gol, dau ceilalţi şi se schimbă paradigma. Când nu ai o anumită siguranţă în poartă… . Cei trei băieţi se antrenează, vor. Au avut şi portarii ghinion”, a spus Adrian Mutu la emisiunea DON Mutu.