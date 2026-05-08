Sport

Adrian Mutu și Ciprian Marica au încercat să refacă execuția sezonului din fotbalul românesc! Care a fost deznodământul. Video

Adrian Mutu și Ciprian Marica au încercat să refacă execuția spectaculoasă a tânărului fundaș Alin Techereș din partida Steaua - Sepsi 0-2.
Bogdan Mariș
08.05.2026 | 22:15
Adrian Mutu (47 de ani) și Ciprian Marica (40 de ani) au încercat să refacă execuția lui Alin Techereș din Steaua - Sepsi 0-2.
Tânărul fundaș Alin Techereș (19 ani) a marcat primul său gol din carieră la nivel de club în partida Steaua – Sepsi 0-2, iar execuția a fost una absolut superbă, din „rabona”. Golgheterul all-time al echipei naționale, Adrian Mutu (47 de ani) și fostul său coechipier de la prima reprezentativă, Ciprian Marica (40 de ani) au încercat să refacă execuția.

Adrian Mutu și Ciprian Marica au refăcut execuția sezonului din fotbalul românesc

Adrian Mutu și Ciprian Marica au reușit, din a doua încercare, să refacă execuția superbă a lui Alin Techereș din partida Steaua – Sepsi 0-2 și au lansat o provocare pentru urmăritorii de pe pagina de TikTok a fostului atacant de la Stuttgart și Schalke. Ciprian Marica a caracterizat reușita lui Techereș drept „Cel mai frumos gol din Liga a II-a”.

@ciprianmaricaofficial

Noi am reușit cel mai frumos gol! Încercați și voi și dacă vă iese, scrieți în comentarii.

♬ original sound – ciprianmaricaofficial

Tânărul fundaș împrumutat la Sepsi de Universitatea Cluj a „stricat” sărbătoarea celor de la Steaua, reușind să marcheze în Ghencea chiar în ziua în care gruparea „roș-albastră” sărbătorea 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. După finalul meciului, Techereș a afirmat că și-ar dori să revină la Cluj din vară.

În ce perioadă a evoluat Adrian Mutu alături de Ciprian Marica la echipa națională

Adrian Mutu și Ciprian Marica au fost coechipieri timp de un deceniu la echipa națională a României, în perioada 2003 – 2013. Cei doi au evoluat împreună în 28 de meciuri la prima reprezentativă și au colaborat la două goluri: Marica i-a pasat decisiv lui Mutu într-un amical cu Turcia din 2007, câștigat cu 2-0, iar „Briliantul” a oferit assist-ul pentru reușita lui Marica din eșecul cu Serbia, 2-3, în 2009.

