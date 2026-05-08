Adrian Mutu și Ciprian Marica au încercat să refacă execuția sezonului din fotbalul românesc! Care a fost deznodământul. Video

ADVERTISEMENT

Tânărul fundaș Alin Techereș (19 ani) a marcat primul său gol din carieră la nivel de club în partida Steaua – Sepsi 0-2, iar execuția a fost una absolut superbă, din „rabona”. Golgheterul all-time al echipei naționale, Adrian Mutu (47 de ani) și fostul său coechipier de la prima reprezentativă, Ciprian Marica (40 de ani) au încercat să refacă execuția.

Adrian Mutu și Ciprian Marica au refăcut execuția sezonului din fotbalul românesc

Adrian Mutu și Ciprian Marica au reușit, din a doua încercare, să refacă execuția superbă a lui Alin Techereș din partida Steaua – Sepsi 0-2 și au lansat o provocare pentru urmăritorii de pe pagina de TikTok a fostului atacant de la Stuttgart și Schalke. Ciprian Marica a caracterizat reușita lui Techereș drept „Cel mai frumos gol din Liga a II-a”.

ADVERTISEMENT

Noi am reușit cel mai frumos gol! Încercați și voi și dacă vă iese, scrieți în comentarii.

Tânărul fundaș împrumutat la Sepsi de Universitatea Cluj a „stricat” sărbătoarea celor de la Steaua, reușind să marcheze în Ghencea chiar . .

În ce perioadă a evoluat Adrian Mutu alături de Ciprian Marica la echipa națională

Adrian Mutu și Ciprian Marica au fost coechipieri timp de un deceniu la echipa națională a României, în perioada 2003 – 2013. Cei doi au evoluat împreună în 28 de meciuri la prima reprezentativă și au colaborat la două goluri: Marica i-a pasat decisiv lui Mutu într-un amical cu Turcia din 2007, câștigat cu 2-0, iar „Briliantul” a oferit assist-ul pentru reușita lui Marica din eșecul cu Serbia, 2-3, în 2009.

ADVERTISEMENT

Cei doi au făcut parte din lotul convocat de Victor Pițurcă pentru EURO 2008, însă Marica nu a evoluat deloc la turneul final. Cu 35 de reușite la echipa națională, Adrian Mutu ocupă prima poziție în clasamentul celor mai buni marcatori din istoria naționalei, la egalitate cu Gheorghe Hagi, în timp ce Ciprian Marica are 25 de goluri și este pe locul 4 în această ierarhie, la egalitate cu Viorel Moldovan.