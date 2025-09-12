Adrian Mutu și Florin Prunea, replici dure în direct: ”I-a făcut pe români să plângă mai mult decât Sclava Isaura / Un bărbat frumos, dar mai face urât la băutură!”

Postul de televiziune Pro TV a început o nouă producție ”La bine și la Roast”. Pe lângă oamenii specializați în acest domeniu, la prima ediție a emisiunii au fost invitați și Adrian Mutu, Giani Kiriță, Florentin Petre, Florin Prunea, Ronald Gavril și Anamaria Prodan.

Adrian Mutu și Florin Prunea s-au ”înțepat” în glumă la o emisiune de televiziune

Fiecare invitat a avut un roast cu replici tăioase și multe ”înțepături” la adresa colegilor de platou, însă, de departe, deliciul telespectatorilor a fost făcut de duelul plin de umor dintre Mutu și Prunea.

Primul care a venit la microfon a fost ”Briliantul” și a deschis cu o glumă la adresa comediantei Ioana State, care însă s-a dovedit doar un atac cu manta la fostul portar. Mai exact la eroarea colosală pe care acesta a făcut-o în sfertul de finală cu Suedia de la Mondialul din 1994.

”Ioana pare genul de femeie care nu se spală decât dacă are o gârlă. Apropo de gârlă, e un cuvânt care descrie foarte bine câte goluri lua Prunea atunci când era portar în fiecare sezon. E singurul român de aici care i-a făcut pe români să plângă mai mult decât Dallas sau Sclava Isaura”, a glumit Mutu.

Mutu l-a făcut praf pe Prunea

Cel mai bun marcator din istoria naționalei României a continuat cu poante la adresa celorlalți invitați din lumea sportului, însă toată aveau legătură cu Prunea și cu gafa colosală comisă în urmă cu peste 30 de ani.

”Ronald Gavril e singurul sportiv pe care Anamaria Prodan l-a cumpărat. Pe restul, doar îi vinde. Ronald e boxer; chiar dacă nu are experiență în fotbal, el măcar ar fi ieșit să boxeze mingea aia la care a ieșit Prunea în 1994!

Când voiam să-l enervăm pe Florentin Petre în cantonament, îi puneam ghetele pe pervaz. Dar chiar dacă are doar 1,66 m, până și el ar fi ieșit mai bine decât Prunea în 1994! Giani Kiriță și-a început cariera în ’96. Fix la doi ani după ce Prunea a ieșit în 1994…

Ronald s-a combinat cu Anamaria pentru avere la partaj. Dar, având în vedere diferența de vârstă, cred că e pentru moștenire. Înainte să plec, aș vrea să spun și ceea ce cred cu adevărat. Ana e o femeie puternică, vulcanică și, ca orice om, mai are și unele ieșiri. Dar niciuna nu se compară cu a lui Prunea din 1994”, și-a încheiat Mutu momentul.

Replică de milioane a fostului portar

La microfon a urmat Florin Prunea și rolurile s-au schimbat, fostul portar plătindu-i lui Mutu cu vârf și îndesat toate glumele. ”Un bărbat frumos, dar mai face urât la băutură! A bătut nu unul, ci doi ospătari. Și, culmea, niciunul dintre ei nu era Gianni Kiriță.

Dar Mutu chiar a fost un mare jucător. Numeri pe degete fotbaliștii români mai mari decât el. Bine, doar el îi numără pe degete. Noi știm să numărăm și fără”, a fost replica haioasă dată de Florin Prunea.

Cei doi foști fotbaliști au avut mai multe contre în ultima perioadă, Prunea atacându-l constant pe Mutu pentru nereușitele din cariera de antrenor. Într-o ediție a emisiunii ”Profețiile lui DON Mitică”, Dumitru .

La rândul său, Dănuț Lupu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Florin Prunea este , în timp ce Adrian Mutu este în continuare activ și este unul dintre preferații președintelui FRF, Răzvan Burleanu.