Adrian Mutu și Marius Șumudică, propuși la Universitatea Craiova: “E omul dracului!”

Universitatea Craiova traversează o perioadă dificilă, cu o singură victorie în ultimele șapte meciuri, iar scaunul lui Mirel Rădoi se clatină. Adrian Mutu și Marius Șumudică sunt văzuți ca variante viabile pentru banca oltenilor.

Adrian Mutu și Marius Șumudică, văzuți antrenori la Universitatea Craiova

În cea mai recentă ediție a emisiunii ”Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir a discutat despre antrenorii care ar putea ajunge la CFR Cluj și Universitatea Craiova. Discuția s-a purtat înainte ca FANATIK să anunțe în exclusivitate că Daniel Pancu a ajuns la o înțelegere cu formația din Gruia.

”(n.r. – Pe cine ai pune antrenor la CFR?) Pe Mutu l-aș pune antrenor. E antrenor trăsnet. Sau Șumudică, dar ăsta nu se duce la CFR Cluj”, a declarat fostul președinte al LPF fără să stea prea mult pe gânduri.

Tot cei doi ar fi văzuți și pe banca Universității Craiova, dacă Mirel Rădoi nu va mai continua. ”Pe Mutu, dacă nu se duce la CFR. Și pe Șumudică l-aș pune, ia campionatul la Craiova. E omul dracu. Dar Craiova să și-l țină pe Rădoi. (n.r. – E clar că e o tensiune acolo) Atmosferă prostă.

(n.r. – Mă uitam la Alibec. Mereu nemulțumit, mereu supărat) Eu dacă aș fi fost, 3 zile nu aș fi stat la Steaua (n.r. – FCSB). Mă aduci la 34 de ani să-mi dai 3 minute la final de meci? Îmi băgam picioarele în banii pe care îi primesc”, a mai spus el, la .

Daniel Pancu, alegerea celor de la CFR Cluj

Rămasă fără antrenor după demiterea lui Andrea Mandorlini, . Anunțul a fost făcut de Cristi Coste la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

”Din etapa a 16-a, adică după etapa care urmează în weekend, CFR Cluj va avea un nou antrenor. Deci după meciul cu Dinamo, care va fi acum, vineri seară, CFR Cluj va avea un nou antrenor principal.

Din informațiile FANATIK, este vorba despre Daniel Pancu, cel care s-a înțeles deja cu Neluțu Varga, nu s-au semnat încă actele, dar în principiu toate lucrurile sunt clarificate, inclusiv salariul, 14.000 de euro lunar este salariul pe care Daniel Pancu îl va avea CFR Cluj.

Contract până în vară, bineînțeles cu posibilitate de prelungire în cazul în care se vor realiza obiectivele pe care Pancu și Neluțu Varga le discută și le-au discutat deja. O singură condiție a pus Daniel Pancu, să preia echipa după meciul cu Dinamo, adică să aibă și el puțin timp să se miște.

Va fi Dinamo – CFR Cluj vineri, iar apoi, după acest meci, CFR Cluj, exact cum spusese și Iuliu Mureșan ieri în direct aici la FANATIK SUPERLIGA, va avea un nou antrenor principal”, a anunțat Cristi Coste.

CFR Cluj a vrut să-l readucă pe Dan Petrescu

Imediat după înfrângerea din meciul cu Petrolul și demiterea lui Andrea Mandorlini, patronul pe banca tehnică a formației din Gruia.

Antrenorul se află în plin tratament din cauza unor probleme medicale și ar mai fi avut nevoie de câteva săptămâni până să poată începe munca. Deși dorit la CFR Cluj, situația precară a echipei în SuperLiga i-a făcut pe conducători să nu mai aștepte și așa s-a ajuns la varianta Daniel Pancu.

Situație dificlă pentru Rădoi la Universitatea Craiova

După un început de sezon extraordinar, Universitatea Craiova a început să dea rateuri, iar scaunul lui Mirel Rădoi nu mai este atât de sigur. Tehnicianul a fost după remiza din deplasare cu lanterna Metaloglobus.

Mai mult decât atât, Rădoi a avut un , reproșându-i acestuia situația de la club. În ciuda faptul că în acest moment, este clar că nu i-au picat deloc bine afirmațiile acestuia.