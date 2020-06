Adrian Mutu are o soacră care arată ca o puștoaică. Foto de senzație cu Mariana Bachici

Adrian Mutu se poate lăuda că a avut numai femei frumoase în viața lui. Inclusiv soacra antrenorului U21 are trăsături deosebite.

Mariana Bachici este o femeie discretă, însă care știe să-și pună în valoare și calitățile fizice.

”Briliantul” și soacra lui, Mariana Bachici, au o relație mai degrabă de fiu și mamă, decât de soacră și ginere.

Adrian Mutu se înțelege de minune cu soacra

Cei doi se înțeleg foarte bine, iar mama Sandrei chiar locuiește în mare parte la București, pentru a-i ajuta pe Adrian Mutu și soția lui, Sandra, cu creșterea copilului, micuțul Tiago.

Mariana Bachici este o prezență rară la evenimentele mondene din Capitală, la fel ca și fiica sa, Sandra, care a stat departe, în tot acest timp, de lumina reflectoarelor.

Soacra lui Adrian Mutu are trăsături fine, iar la cei 50 de ani pe care îi are arată formidabil. Mariana Bachici are un corp tras prin inel și se îmbrăcă în ținute care îi pun în evidență trăsăturile.

Adrian Mutu, 3 soții și 4 copii

”Briliantul” are în palmares multe femei frumoase, iar cu trei dintre acestea a făcut și copii. Prima soție, Alexandra, i-a dăruit un fiu, pe Mario. Cei doi locuiesc în Italia, țara în care fosta prezentatoare PRO MOTOR s-a stabilit după divorțul de Mutu.

Apoi a urmat Consuelo, o brunetă din Republica Dominicană, împreună cu care are 2 fete la fel de frumoase ca și mama lor. La fel ca și în cazul Alexandrei, cele două fetițe locuiesc cu mama lor, în Dominicană.

Sandra Bachici, a treia soție, și ultima, spune el, este cea care i-a mai dăruit un fiu. Pe Tiago. Pasionat de sport și fotbal, iar la 3 ani deja și-a făcut debutul pe terenul de fotbal. Micuțul pare foarte implicat și își dorește să devină un fotbalist chiar mai bun decât tatăl lui.

Mutu, cel mai bun marcator din istoria Naționalei României

Dacă pe plan amoros Mutu a dat gol după gol, ”briliantul” nu a fost mai prejos nici în fotbal, unde a făcut performanțe la nivelul lui Gică Hagi. Adrian Mutu a jucat pe postul de atacant sau extremă stânga. Este cel mai bun marcator din istoria naționalei României, cu 35 de goluri înscrise, record pe care îl împarte cu Gheorghe Hagi.

Mutu și-a început cariera la F.C. Argeș, însă a jucat pentru cele mai bune echipe de fotbal din lume, precum Inter Milano, Chelsea Londra, Juventos Torino, Fiorentina, dar și altele.