Adrian Mutu, șocat de asasinarea fostului său președinte de la Ajaccio: „A mai trecut printr-o tentativă”

ADVERTISEMENT

Fostul președinte al clubului AC Ajaccio, Alain Orsoni, a fost asasinat luni, în timp ce participa la înmormântarea mamei sale. Vestea l-a șocat pe Adrian Mutu, care a evoluat la gruparea din Corsica timp de un sezon și jumătate. Golgheterul all-time al naționalei României a oferit o primă reacție după ce omul de fotbal a fost ucis la vârsta de 71 de ani.

Adrian Mutu, șocat de asasinarea fostului său președinte de la Ajaccio

Adrian Mutu a vorbit despre decesul lui Alain Orsoni. „Am rămas șocat. Nu mă așteptam ca după atâția ani încă să mai fie căutat la modul ăsta. Știam că a mai trecut printr-o tentativă de asasinare în care a supraviețuit, deși a fost împușcat de 2-3 ori. Are experiență din punctul ăsta de vedere, Dumnezeu să-l ierte că mai facem și o glumă.

ADVERTISEMENT

Dar viața pe care a trăit-o… noi în sport știm din ce partid făcea parte, ce a făcut. Mai departe, știi cum se zice, dacă ridici sabia, de sabie mori. Asta i s-a întâmplat și lui. Ca om, din ce l-am cunoscut, un om extraordinar, un om dulce, de o bunătate și calitate excesivă. Nu am mai vorbit de mult cu el la telefon. Problemele lui mari erau în altă parte, nu la fotbal, care era o distracție”, a declarat fostul mare fotbalist pentru la o zi după ce .

Adrian Mutu, dezvăluiri despre perioada petrecută la Ajaccio

Adrian Mutu a semnat cu AC Ajaccio în 2012, după despărțirea de Cesena, și a petrecut un an și jumătate la gruparea din Corsica, care se afla în acel moment în prima ligă din Franța. „Briliantul” a reușit să marcheze 11 goluri în primul său sezon, dar mai apoi a evoluat din ce în ce mai puțin, părăsind echipa în ianuarie 2014 pentru a reveni în România, la Petrolul.

ADVERTISEMENT

La peste un deceniu de la despărțirea de Ajaccio, . „Când am ajuns acolo mi-au spus: ‘Nu te cerți cu nimeni, pentru că aici și florăreasa are pistol’. Am zis bine, am înțeles. Turiștilor nu li se întâmplă nimic. La două săptămâni zburam în Franța pentru meciuri, suporterii adversarilor ne strigau asasinii”, a afirmat fostul mare atacant, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

AC Ajaccio, în colaps total

AC Ajaccio avea să retrogradeze după plecarea lui Adrian Mutu de la echipă, iar gruparea a rămas în Ligue 2 până în 2022, când a obținut din nou promovarea. Corsicanii au rezistat doar un an în Ligue 1 însă, iar după încă două sezoane în liga secundă, echipa a fost retrogradată până în divizia a șaptea în vara lui 2025, din cauza problemelor financiare.