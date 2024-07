Adrian Mutu, șocat de o declarație a ungurilor înaintea meciului dintre Maccabi și FCSB de la Budapesta: „Foarte ciudat. Dacă ziceam noi asta, se făcea mare tam-tam”

Înainte de de la Budapesta, Adrian Mutu a fost șocat. “Briliantul” a fost surprins de în urma umilinței contra Corvinului din primul tur, scor 0-4.

Adrian Mutu, șocat de o declarație a ungurilor înaintea meciului dintre Maccabi și FCSB de la Budapesta

Pe motivul acesta, Adrian Mutu este de părere că duelul dintre Maccabi Tel Aviv și FCSB de la Budapesta ar putea fi unul dificil pentru campioana României. Totodată, “Briliantul” a explicat faptul că echipa lui Gigi Becali a făcut un meci bun la București, însă ar fi trebuit să decidă calificarea aici.

“Mi-a plăcut FCSB-ul mult în ultima parte a meciului. Putea să câștige acolo cu ocazia lui Musi. Mi s-a părut că a fost o echipă timidă. Trebuia să fie mult mai curajoasă în evoluții, așa cum au făcut-o pe final.

Le va fi foarte greu la Budapesta. Din mai multe puncte de vedere și doar pentru că vor juca cu Maccabi, pentru că ei joacă în deplasări și pe teren neutru. Dar pentru ostilitatea cu care ne primesc oamenii acolo.

Am văzut declarația căpitanului de la Paksi, după ce au pierdut cu 4 la 0 în fața Corvinului. Mi s-a părut total aiurea și noi nu ne-am permis niciodată să declarăm astfel de lucruri față de o țară străină, în speță Ungaria.

Mă refer la jucători în mod special, că au această atitudine ostilă față de noi, nu la public. Pentru că nu înțeleg limba și nu știu ce scandează. Când am jucat cu Ungaria, era o răutate la intervențiile pe care le făceau jucătorii unguri”, a spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

“Foarte ciudat. Dacă ziceam noi asta, se făcea mare tam-tam”

“Eu nu am nimic contra Ungariei. Când am fost acolo cu naționala U21 condițiile au fost bune, au fost civilizați. Dar pe mine m-a mirat foarte mult declarația căpitanului, mai ales când a spus că ‘Îmi cade fața pe jos, pentru că am pierdut contra românilor’.

Noi am trecut ușor peste lucrul acesta. Dacă cineva de la noi spune așa, probabil că în Ungaria se făcea mare tam-tam și putea să fie un incident politic.

M-a șocat pentru că a făcut această declarație în mod public. Știu și eu cum e să iei 4-0 de la Corvinul, dar de aici până la ataca o țară… e prea mult. Mi se pare că am trecut cam ușor, dar nu trebuia făcut mare tam-tam.

Din punct de vedere valoric, cele două echipe sunt acolo. Celor de la Maccabi le lipsesc jucătorii plecați la Jocurile Olimpice. Va fi un meci greu, dar cred că au pierdut o șansă importantă la București. Puteau să rezolve de aici calificarea”, a mai spus Mutu.

Adi Mutu, despre FCSB - Maccabi Tel Aviv