Adrian Mutu, șocat de regresul lui Neymar: ”Putea să fie Balonul de Aur. Nimeni nu se gândea la el și Mbappe”

La doar câteva zile după ce a revenit după o accidentare teribilă care l-a ținut un an în afara terenului, starul brazilian de la Al Hilal a avut într-un meci din Liga Campionilor Asiei.

Adrian Mutu nu crede că Neymar mai poate reveni la nivel înalt

În cadrul , fostul internațional Adrian Mutu s-a arătat surprins de nivelul la care a ajuns Neymar și a precizat faptul că acesta s-a îngrășat foarte mult, iar din această cauză nu va mai putea reveni la nivel înalt.

ADVERTISEMENT

”Adi, eu cred că tu te-ai născut prea devreme. Mă uitam la ce bani se învârt în fotbal. Am citit o știre, știi cât a câștigat Neymar pe minut cât a jucat în Arabia Saudită un an și ceva?”, l-a întrebat moderatorul Horia Ivanovici.

”Îmi imaginez. Cred că 200.000-300.000 de euro”, a răspuns Mutu, spre surprinderea moderatorului: ”A câștigat pe minut 238.000 de euro. Te pricepi la calcule, ești un la matematică”.

ADVERTISEMENT

”Nu degeaba am tată informatician, matematician. Neymar are un regres care pe mine mă șochează. De ce? Accidentările astea ale lui nu sunt întâmplătoare și e un rezultat al vieții pe care o are. Și-a pierdut echilibrul”, a declarat Mutu.

Neymar era de nivelul lui Messi și Ronaldo

Fostul mare internațional român consideră că viața tumultoasă pe care a dus-o Neymar l-a împiedicat să câștige Balonul de Aur, în ciuda faptului că din punct de vedere al calității era la nivelul lui Lionel Messi și al lui Cristiano Ronaldo.

ADVERTISEMENT

”Dacă e să-l iei pe Neymar ăla de la Barcelona sau din primul an de la PSG unde a avut evoluții excepționale, nimeni nu se gândea că nu o să fie următorul Balon de Aur, după Messi și Ronaldo. Nimeni nu se gândea că el și cu Mbappe nu vor fi 10 ani cap în cap așa cum au fost ăștia doi.

Nu cred că-și mai revine, pentru că și corpul lui arată în altfel, e mult mai solid și are și o grămadă de accidentări. Probabil nici nu e ăla care se antrenează, se vede că s-a îngrășat, se vede că fața lui e diferită.

ADVERTISEMENT

I-a lăsat o șansă mare lui Mabppe, pentru că s-a eliminat singur din cursa asta pe care trebuiau să o aibă. De la nivelul de jucător care trebuia să fie Balon de Aur, să ajungi… Cu siguranță e mult mai bogat.

De asta ăștia doi au fost așa de mari, Messi și Ronaldo. Să joci 15 ani… Și o altă mentalitate, probabil și anturajul. Eu cred că Neymar era la nivelul lor, este cel mai bun marcator din istoria Braziliei. Despre ce vorbim?

I-a întrecut pe Pele, pe Ronaldo. Și asta în urmă cu câțiva ani, nu acum. Ronaldinho nu era la nivelul lui Messi și Ronaldo? Cu siguranță era, dar ăștia n-au durat mai mult de 3-4 ani. Eu cred că Neymar stă bine din punct de vedere financiar”, a mai spus ”Briliantul, la emisiunea DON MUTU.

Mutu, verdict clar în privința lui Neymar