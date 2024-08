Sparta Praga este adversara FCSB-ului din turul 3 preliminar de Champions League. Despre formația din Cehia a discutat și Adrian Mutu care a menționat un lucru ce l-a șocat.

Adrian Mutu, șocat de Sparta Praga, adversara FCSB-ului din Champions League. “Au trei echipe! Aveau 47 de jucători în cantonament”

de adversara FCSB-ului din Champions League, Sparta Praga. În cadrul unui cantonament de vară cu Rapid, formația din Cehia i-a cerut clubului giuleștean să programeze 3 confruntări una după alta.

“Briliantului” nu i-a venit să creadă faptul că Sparta Praga avea 47 de jucători în lot, motiv pentru care aceștia doreau să joace 3 meciuri în aceeași zi. Totodată, Mutu îi vede favoriți pe cehi, însă este de părere că FCSB ar putea să treacă de aceștia.

“Mi-a plăcut FCSB, dar e fluctuantă cu meciuri bune și mai puțin bune. Am să spun dacă e echipă de Champions League după ‘dubla’ cu Sparta Praga. E un club cu 3 echipe.

Am jucat în pregătire cu ei și mi-au zis să facem trei meciuri de 90 de minute. Și eu am zis: ‘Păi ce fac, joc și eu și magazionerul, toată lumea’. Practic voiau să jucăm 3 meciuri la rând. Aveau 47 de jucători în cantonament și noi 25, dintre care 3 erau portari.

Mie mi se pare că sunt o echipă puternică cei de la Sparta Praga și au un plus față de FCSB. Cu toate că nu e o echipă de nebătut. Dacă FCSB elimină Sparta Praga va începe să contureze o echipă bună.

Sparta Praga e un adversar important față de Maccabi Tel Aviv care mie nu mi-a plăcut din ce am văzut. Eu cred că FCSB merita mai mult în această ‘dublă'”, a declarat Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Mutu, onorat că s-a aflat pe lista posibililor selecționeri

După Gică Hagi, care a refuzat echipa națională, multă lume îl vedea pe Adrian Mutu ca fiind noul selecționer al României. Însă, așa cum a anunțat FANATIK, .

“Nu am niciun regret că nu sunt eu, pentru că am mai trecut prin această fază. Am mai fost la limită și acum doi ani și jumătate. Am fost și atunci și sunt și acum onorat că numele meu se află printre cei pasibili de a fi numit selecționerul echipei naționalei.

Este o onoare pentru mine, în primul rând ca fost jucător al echipei naționale, dar și ca antrenor în momentul de față. O onoare, dar asta nu înseamnă că m-am gândit prea mult.

Am fost bucuros când am auzit numele lui Hagi, credeam ca toată lumea că e timpul lui la 60 de ani aproape să preia echipa națională. Mai ales că 95% din jucătorii aflați acum în circuitul naționalei au trecut practic prin mâinile lui. Era ideea corectă, cea mai indicată acum.

Cu nea Mircea lucrurile stau cam la fel, chiar dacă nu a lucrat cu ei, dar la experiența pe care o are știe să-i gestioneze. E de nediscutat ca antrenor, pentru că nu ai ce să spui de nea Mircea Lucescu.

Este cel mai reprezentativ din toate timpurile în antrenorat și mă refer nu numai în România, dar mai ales în exterior. Este omul care poate să gestioneze o astfel de situație”, a spus Adrian Mutu.

