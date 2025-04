Adrian Mutu, soluție radicală după scandalurile de arbitraj din SuperLiga: „Trebuie pedepsiți și dați exemplu!”

Mai multe voci din lumea fotbalului au insinuat că arbitrii ar avantaja-o pe FCSB în actualul play-off, asta după ce . Adrian Mutu demontează această teorie și propune o sancțiune aparte pentru „cavalerii fluierului”.

Adrian Mutu: „Arbitrii care greșesc ar trebui suspendați tot sezonul”

Pe când era antrenor la Petrolul Ploiești, Adrian Mutu a trecut printr-un meci „tranșat” de centralul S . În cadrul „Don Mutu”, fostul jucător a transmis că arbitrii nu favorizează în mod voit o anumită formație, ci doar se întâmplă să greșească.

Adrian Mutu propune ca arbitrii care greșesc decisiv să fie suspendați tot sezonul, această soluție făcându-i să fie mai atenți la meciurile cu miză. Totodată, ”briliantul” ar vrea ca deciziile VAR să fie transmise în direct pe stadion, așa cum se întâmplă și în MLS.

„Nu mi se pare că FCSB e ajutată de arbitrii. Eu cred doar că arbitrii fac greșeli. Aici nu e problemă de echipa care joacă. Am mai spus-o și când am fost la Petrolul, când am fost victima unui arbitru care a făcut două greșeli care ne-a costat play-off-ul.

Eu cred că arbitrii ar trebui monitorizați, judecați, dați drept exemplu și pedepsiți, așa cum și noi suntem pedepsiți când greșim de anumite comisii. Nu pot fi trecute neobservate greșelile mari pe care arbitrii le fac. Presupun că nu se trece peste și în Comisia Centrală a Arbitrilor sunt luate măsuri. Am vrea să le vedem și noi, să le auzim și noi.

„Nu cred că ajută pe nimeni arbitrii, nu doar pe FCSB”

Atunci când noi suntem pedepsiți deciziile sunt publice și în ziare. Am fost și eu chemat atunci la comisii pentru ce am spus, până la urmă am zis adevărul. Ok, am greșit, cu toate că eu nu consider că am greșit. În schimb, arbitrii când greșesc e un silenzio total și nu se aude nimic. Păi vrem să auzim și noi ce penalizări au.

Nu e corect! Am văzut acum în MLS că orice decizie care se ia la VAR se comunică public imediat, asta ca să înțeleagă tot stadionul care e decizia. Astfel se elimină orice interpretare care poate exista din partea fiecăruia. Aș propune să se facă același lucru peste tot, nu doar la noi.

În MLS este, se uită, decide la VAR și spune de ce este anulat golul. Nu ar trebui să stea și să explice, ci doar să transmită de ce nu e gol. Ar ajuta mult la credibilitate. Ar fi și o altă transparență față de Comisia Centrală a Arbitrilor. Nu cred că ajută pe nimeni arbitrii, nu doar pe FCSB.

„Colțescu și Antonie ar fi trebuit să fie suspendați până la sfârșitul sezonului”

Nu cred în teoria că FCSB este împinsă de către arbitrii către un nou titlu. Nu cred că arbitrii favorizează, nu se mai întâmplă chestiile ca în trecut. Eu cred doar că arbitrii greșesc… Greșeala e umană și poate mai prind și ei câte o zi proastă.

Oricărui i se poate întâmpla, orice arbitru poate să greșească, însă eu vreau ca aceștia să fie pedepsiți în funcție de greșeala pe care o face. Asta e valabilă în orice, cu cât mai mare e greșeala pe care o faci, cu atât pedeapsa e mai mare. Nu se poate ca atunci când un arbitru greșește într-o etapă vitală, așa cum a fost la noi când ne-a anulat două goluri valabile, să vezi că arbitrează în sezonul acesta din nou.

Indicat ar fi fost ca atunci când ai luat trei puncte din buzunar unei echipe și în loc de play-off ai dus-o în play-out să nu mai arbitrezi în acest sezon. Aici e cazul lui Colțescu și a lui Antonie de la VAR. Arbitrii aceștia ar fi trebuit să fie suspendați până la sfârșitul sezonului. E o greșeală mult prea mare unui arbitru de talia lui Colțescu. E o greșeală incredibilă a lui Antonie de la VAR, pentru că acesta s-a băgat peste arbitru”, a declarat Adrian Mutu.