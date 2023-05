Adrian Mutu, supărat după Rapid – Universitatea Craiova 2-3: „E o seară ciudată! Băieții buni nu câștigă meciuri așa”

Oltenii au jucat cu un om în minus încă din minutul 46, l-a eliminat ușor pe Mihai Căpățînă, însă chiar și așa elevii lui Eugen Neagoe au reușit să marcheze nu mai puțin de două goluri în inferioritate numerică.

Adrian Mutu, supărat după Rapid – Universitatea Craiova

Adrian Mutu a fost supărat după înfrângerea suferită de cu Universitatea Craiova, fiind deranjat de greșelile personale făcute de jucătorii săi:

ADVERTISEMENT

„E o seară ciudată, pentru că în prima repriză am făcut un joc bun, mi-au plăcut băieții. Am început bine a doua repriză, a venit acea eliminare și am primit un gol pe o greșeală mare.

Am revenit, însă am primit un gol din nou, știu că în fotbal nu trebuie să te oprești până nu fluieră arbitrul, dar cred că jucătorii Craiovei puteau să dea mingea în afară sau arbitrul să intervină.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Ei au avut două ocazii și au marcat trei goluri, o greșeală personală a noastră și la al treilea gol am spus, echipa se oprise, ceea ce nu trebuia să facă, asta este”.

„Băieții buni nu câștigă meciuri așa!”

„O să mai facem schimbări, ne vom gândi pentru următorul sezon. Avem nevoie de jucători care își asumă și care fac diferența. E un rezultat care nu-mi convine.

ADVERTISEMENT

Când iei un gol când echipa s-a oprit mă deranjează foarte tare. În primul rând sunt supărat pe ai mei că s-au oprit, apoi sunt supărat pe ei pentru că nu au dat mingea în afară”, a .

„O greșeală ne-a costat la golul doi, în rest am dominat, am făcut un meci bun în prima repriză, iar noi nu trebuie să repetăm greșeala pe care am făcut-o la golul trei.

ADVERTISEMENT

Băieții buni nu câștigă meciuri! Trebuie să câștigăm și acel meci, știți rivalitatea noastră cu FCSB, sunt puține lucruri de comentat. Normal că sunt răniți, au pierdut campionatul. L-am felicitat pe Gică Hagi pentru câștigarea campionatului”, a mai spus antrenorul Rapidului.