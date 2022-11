Adrian Mutu supărat pentru tratamentul față de suporterii giuleșteni: ”Găinării despre care nu merită să vorbim”

Derbyul , a înregistrat, conform așteptărilor, o pentru acest sezon din SuperLiga. Au fost, spun cifrele oficiale, 31.233 de spectatori în tribune. Între care, probabil, mai bine de 10%, aparținând galeriei oaspete. Însă, la conferința de presă de după meci, Adrian Mutu s-a arătat nemulțumit de modul în care au fost tratați ultrașii din Giulești.

”Astea sunt lucruri care nu-mi plac”, a declarat Mutu

Rapid a primit 2.400 de bilete la derby. Însă fanii giuleșteni au mai achiziționat tichete și la Tribuna 2. Cele două grupuri de suporteri au fost plasate în Inelul 3.

Adrian Mutu a fost vizibil deranjat de acest aspect. Și nu a ezitat să-l taxeze, tranșant, la conferința de presă de după partidă. ”Astea sunt lucruri care nu îmi plac.

Pe teren a fost un spectacol, ambele echipe au luptat pentru suporterii lor. Dar să pui suporterii noștri la inelul 3, unii într-o parte, alții în alta… Mi se par niște glumițe aiurea. În mod normal ar fi trebuit să stea în spatele porții.

Probabil spectacolul era mult mai frumos, o propagandă mai bună pentru fotbalul românesc. Când te uiți la televizor și vezi o peluză goală și galeria adversă pusă în colțuri, astea mi se par niște găinării despre care nu merită să vorbim.

Doar la noi vezi asta. Eu pe unde am jucat nu am văzut astfel de lucruri. Încercăm să aducem un plus de diplomație în declarații, pentru a sta în spiritul sportivității. În sport nu e vorba despre câștigător sau pierzător. E mult mai mult în spatele etichetelor.

Nu e OK! Astea sunt doar găinării. Cred că a fost o decizie total aiurea, de prost gust și neinspirată”, a spus Mutu.

”Ai mers mârșăvește an de an”

Subiectul numărului de bilete alocat pentru galerii la confruntările dintre FCSB și Rapid nu este la primul episod ”fierbinte”. În fapt, ponderea tichetelor oferite aseară giuleștenilor este un răspuns al gazdelor pentru cele întâmplate la meciul tur.

Atunci, cei de la FCSB au fost anunţaţi cu câteva zile înainte de meci că nu vor mai primi peluza întreagă pe Giuleşti. S-a răspuns cu aceeași monedă, și fanii oaspeţilor vor primi doar numărul minim de bilete: 5% din capacitatea stadionului, adică 2400, pentru retur.

”La noi în peluză vom fi probabil 12-13.000 de oameni în peluză. Dacă vorbim de masa galeriei, câteva mii de oameni care încurajăm echipa meci de meci. Cu galeria Rapidului ce discuţii să avem despre bilete?

În momentul în care ai spus că dai un număr de bilete şi nu te-ai ţinut de cuvânt, ai mers mârşăveşte an de an aproape…

Când spui că dai peluza întreagă şi după aia, în ultimele trei zile vă dăm doar 600 de bilete? Nu avem cum, trebuie să ne conformăm legii, vor primi 5% şi la revedere. Vreo 2400 de bilete. Ei mai voiau în plus, dar nu şi-au adus aminte ce au făcut în tur”, declara, înaintea jocului, liderul Peluzei Nord, Ghoerghe Mustață, în emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.