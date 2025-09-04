Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Adrian Mutu, surprins de neconvocarea unui jucător din SuperLiga la echipa națională: „Poate să se supere nea Mircea. Trebuia chemat 100%”

Adrian Mutu, șocat de absența unui jucător din SuperLiga la echipa națională. Pe cine voia să vadă în lotul „tricolorilor” pentru meciurile din septembrie.
Mihai Dragomir
04.09.2025 | 09:34
Adrian Mutu surprins de neconvocarea unui jucator din SuperLiga la echipa nationala Poate sa se supere nea Mircea Trebuia chemat 100
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Mutu cere de urgență un jucător la echipa națională. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Echipa națională a României dispută două meciuri în luna septembrie (cu Canada – amical, și cu Cipru – etapa a 6-a din preliminariile CM 2026). Mircea Lucescu a convocat inițial un lot alcătuit din 26 de jucători, iar Adrian Mutu a fost șocat de absența unui fotbalist din Superliga.

ADVERTISEMENT

Cine este jucătorul pe care Adrian Mutu voia să îl vadă la echipa națională

Adrian Mutu a reacționat în urma selecției făcute de Mircea Lucescu pentru meciurile echipei naționale din această lună. „Briliantul” a numit 3 jucători pe care vrea să îi vadă la prima reprezentativă, iar unul dintre aceștia nu a prins lotul.

Mai exact, antrenorul român l-a lăudat pe Cătălin Cîrjan, tânărul mijlocaș de la Dinamo care a fost foarte afectat după excluderea din lotul României la Euro U21. Adrian Mutu a spus fără dubii că jucătorul „câinilor” merita să fie convocat.

ADVERTISEMENT

„Eu cred că este unul dintre cei mai în formă jucători din campionat!”

„Eu cred că Dinamo, dacă îl are pe Mazilu, cel care era atunci când a plecat de la Farul, are o armă importantă în lotul echipei. E un transfer foarte bun după părerea mea. Lotul nu mi se pare mai valoros decât anul trecut, dar este mai închegat, mai ales acolo la mijloc.

După părerea mea, l-aș fi convocat pe Cătălin Cîrjan la echipa mare a naționalei. Eu cred că este unul dintre cei mai în formă jucători din campionat, cum e și Dobre, de la Rapid. Eu aș fi convocat 3 jucători: Baiaram, Dobre și Cîrjan. Eu l-aș fi convocat și pe Cîrjan.

ADVERTISEMENT
Poliţişti „atacați” de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei: zece au ajuns la spital!
Digi24.ro
Poliţişti „atacați” de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei: zece au ajuns la spital!

„Eu cred că ce arată Cîrjan de un sezon și jumătate trebuia convocat 100%, poate să se supere nea Mircea!”

Orice selecționer gândește că convoacă jucătorii care creează nucleul acela de bază al echipei, e corect. Dar Baiaram, Dobre și Cîrjan, cei mai în formă după părerea mea, nu au voie să lipsească. Sunt deja 2 acolo dintre ei, Dobre e în mare formă la Rapid, dar și Cîrjan la Dinamo. 

ADVERTISEMENT
Surpriză de proporții! Cel mai scump transfer din istoria clubului, OUT de pe...
Digisport.ro
Surpriză de proporții! Cel mai scump transfer din istoria clubului, OUT de pe lista UEFA

Nu a fost minusul lui în play-off (n.r. – Despre forma lui Cîrjan în play-off-ul campionatului trecut), ci al echipei. Noi nu ne așteptam să intre în play-off. Dacă tu nu ai forță ca echipă, poți să îl ai și pe Pelle. Eu cred că ce arată Cîrjan de un sezon și jumătate trebuia convocat 100%, poate să se supere nea Mircea, dar asta este părerea mea”, a spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Mutu, surprins de neconvocarea unui jucător din SuperLiga la echipa națională

Cu cine se bate Craiova la titlu în SuperLiga? Sorin Cârțu, verdict ferm...
Fanatik
Cu cine se bate Craiova la titlu în SuperLiga? Sorin Cârțu, verdict ferm despre arbitraje și rivalele FCSB și CFR Cluj
Emoții mari pentru FCSB și CFR Cluj în lupta pentru play-off. Secretul liderului...
Fanatik
Emoții mari pentru FCSB și CFR Cluj în lupta pentru play-off. Secretul liderului U Craiova: „Mirel și-a făcut o echipă după chipul și asemănarea lui!”
Reacția FRF după nemulțumirile FCSB față de convocările lui Mircea Lucescu: „Desființăm naționala...
Fanatik
Reacția FRF după nemulțumirile FCSB față de convocările lui Mircea Lucescu: „Desființăm naționala ca să vină ăia direct la meci!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Mircea Lucescu, indicat drept sabotor: 'Mă făcea Ferguson, apoi suna să nu fiu...
iamsport.ro
Mircea Lucescu, indicat drept sabotor: 'Mă făcea Ferguson, apoi suna să nu fiu numit în funcție'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!