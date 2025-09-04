Adrian Mutu, surprins de neconvocarea unui jucător din SuperLiga la echipa națională: „Poate să se supere nea Mircea. Trebuia chemat 100%”

Echipa națională a României dispută două meciuri în luna septembrie (cu Canada – amical, și cu Cipru – etapa a 6-a din preliminariile CM 2026). Mircea Lucescu a convocat inițial un lot alcătuit din 26 de jucători, iar Adrian Mutu a fost șocat de absența unui fotbalist din Superliga.
Adrian Mutu a reacționat în urma selecției făcute de Mircea Lucescu pentru meciurile echipei naționale din această lună. „Briliantul” a numit 3 jucători pe care vrea să îi vadă la prima reprezentativă, iar unul dintre aceștia nu a prins lotul.
Mai exact, antrenorul român l-a lăudat pe Cătălin Cîrjan, tânărul mijlocaș de la Dinamo care a fost foarte afectat după excluderea din lotul României la Euro U21. Adrian Mutu a spus fără dubii că jucătorul „câinilor” merita să fie convocat.
„Eu cred că Dinamo, dacă îl are pe Mazilu, cel care era atunci când a plecat de la Farul, are o armă importantă în lotul echipei. E un transfer foarte bun după părerea mea. Lotul nu mi se pare mai valoros decât anul trecut, dar este mai închegat, mai ales acolo la mijloc.
După părerea mea, l-aș fi convocat pe Cătălin Cîrjan la echipa mare a naționalei. Eu cred că este unul dintre cei mai în formă jucători din campionat, cum e și Dobre, de la Rapid. Eu aș fi convocat 3 jucători: Baiaram, Dobre și Cîrjan. Eu l-aș fi convocat și pe Cîrjan.
Orice selecționer gândește că convoacă jucătorii care creează nucleul acela de bază al echipei, e corect. Dar Baiaram, Dobre și Cîrjan, cei mai în formă după părerea mea, nu au voie să lipsească. Sunt deja 2 acolo dintre ei, Dobre e în mare formă la Rapid, dar și Cîrjan la Dinamo.
Nu a fost minusul lui în play-off (n.r. – Despre forma lui Cîrjan în play-off-ul campionatului trecut), ci al echipei. Noi nu ne așteptam să intre în play-off. Dacă tu nu ai forță ca echipă, poți să îl ai și pe Pelle. Eu cred că ce arată Cîrjan de un sezon și jumătate trebuia convocat 100%, poate să se supere nea Mircea, dar asta este părerea mea”, a spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.