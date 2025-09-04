Adrian Mutu, surprins de neconvocarea unui jucător din SuperLiga la echipa națională: „Poate să se supere nea Mircea. Trebuia chemat 100%”

Echipa națională a României dispută două meciuri în luna septembrie (cu Canada – amical, și cu Cipru – etapa a 6-a din preliminariile CM 2026). , iar Adrian Mutu a fost șocat de absența unui fotbalist din Superliga.

Cine este jucătorul pe care Adrian Mutu voia să îl vadă la echipa națională

Adrian Mutu a reacționat în urma selecției făcute de Mircea Lucescu pentru meciurile echipei naționale din această lună. „Briliantul” a numit 3 jucători pe care vrea să îi vadă la prima reprezentativă, iar unul dintre aceștia nu a prins lotul.

Mai exact, antrenorul român l-a lăudat pe Cătălin Cîrjan, tânărul mijlocaș de la Dinamo care . Adrian Mutu a spus fără dubii că jucătorul „câinilor” merita să fie convocat.

„Eu cred că este unul dintre cei mai în formă jucători din campionat!”

„Eu cred că Dinamo, dacă îl are pe Mazilu, cel care era atunci când a plecat de la Farul, are o armă importantă în lotul echipei. E un transfer foarte bun după părerea mea. Lotul nu mi se pare mai valoros decât anul trecut, dar este mai închegat, mai ales acolo la mijloc.

După părerea mea, l-aș fi convocat pe Cătălin Cîrjan la echipa mare a naționalei. Eu cred că este unul dintre cei mai în formă jucători din campionat, cum e și Dobre, de la Rapid. Eu aș fi convocat 3 jucători: Baiaram, Dobre și Cîrjan. Eu l-aș fi convocat și pe Cîrjan.

„Eu cred că ce arată Cîrjan de un sezon și jumătate trebuia convocat 100%, poate să se supere nea Mircea!”

Orice selecționer gândește că convoacă jucătorii care creează nucleul acela de bază al echipei, e corect. Dar Baiaram, Dobre și Cîrjan, cei mai în formă după părerea mea, nu au voie să lipsească. Sunt deja 2 acolo dintre ei, Dobre e în mare formă la Rapid, dar și Cîrjan la Dinamo.

Nu a fost minusul lui în play-off (n.r. – Despre forma lui Cîrjan în play-off-ul campionatului trecut), ci al echipei. Noi nu ne așteptam să intre în play-off. Dacă tu nu ai forță ca echipă, poți să îl ai și pe Pelle. Eu cred că ce arată Cîrjan de un sezon și jumătate trebuia convocat 100%, poate să se supere nea Mircea, dar asta este părerea mea”, a spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.