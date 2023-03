Adrian Mutu, temător înainte de CFR Cluj – Rapid: „Mai greu decât atât nu putea să înceapă play-off-ul. Au prima șansă la titlu”. Video

Rapid începe tare play-off-ul din SuperLiga, pe terenul campioanei României, CFR Cluj. Antrenorul „alb-vișiniiilor”, Adrian Mutu, a vorbit despre meciul direct.

Adrian Mutu o vede pe CFR Cluj favorită la titlu: „Are prima șansă”

despre derby-ul dintre CFR Cluj și Rapid din prima etapă: „Începem play-off-ul foarte greu, cu o echipă care are prima şansă la titlu, care a dominat campionatul în ultimii cinci ani.

Dar avem încredere în forţele noastre şi sperăm să ne facem jocul. O să fie un meci spectaculos, un meci între două echipe cu jucători cu mare experienţă”.

„Briliantul” vrea să o ducă din nou pe Rapid acolo unde îi este locul: „Va fi un meci de detalii şi sper ca aceste detalii să fie de partea noastră. Sper să ne luptăm în play-off pentru un loc de cupe europene. Noi jucăm orice meci la victorie, pentru noi şi pentru ceea ce vrem să obţinem. Începem cel mai greu probabil”.

Mutu e un pic temător înainte de cele zece meciuri de foc: „Mai greu decât atât nu putea să înceapă play-off-ul. Şi în deplasare. Cred că este cel mai spectaculos şi mai greu play-off. Va fi foarte strâns”.

Ce spune „Briliantul” despre suporterii Rapidului: „De la 1000 în sus poți să iei tot timpul în considerare”

, Rapid are alte așteptări de la CFR Cluj și dă exemplul celor de la U Cluj, care au avut aproape 6.000 de suporteri în Gruia: „Ceea ce s-a întâmplat la Constanţa nu e ok. Am văzut o tribună întreagă cu galeriile altor echipe.

Puteau să fie mult mai expliciţi, mult mai clari în comunicarea cu suporterii noştri şi să trateze Rapidul aşa cum merită.

Rapidul nu o să vină niciodată cu 200 de suporteri. De la 1000 în sus poţi să iei tot timpul în considerare. Probabil ar fi fost bine să fie lăsaţi suporterii noştri în stadion”.

Rapid a intrat în play-off de pe locul cinci, cu 21 de puncte și se poate apropia la doar trei puncte de CFR Cluj cu o victorie în Gruia. „Giuleștenii” sunt la doar șase puncte distanță și de liderul Farul Constanța.