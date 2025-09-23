Adrian Mutu, tot adevărul despre retragerea lui Mitriță de la națională! Dezvăluiri incendiare: ”Ăsta e motivul. Nu cred în vrăjeală. A mai vrut o dată să facă asta”

Alex Mitriță , iar Adrian Mutu vede gestul fostului fotbalist de la Universitatea Craiova ca un protest față de toți selecționerii care l-au ignorat în această perioadă.

Adrian Mutu, reacție uluitoare după retragerea din națională a lui Mitriță

În cadrul celei mai recente ediții a , Adrian Mutu a analizat retragerea lui Mitriță de la echipa națională și a spus clar că motivul este altul decât cel invocat de jucător.

”Era de așteptat. Am văzut ce a declarat Mitriță și nu cred în vrăjeala asta că e distanța mare. Cred că Mitriță avea asta de mult în cap și adevăratul motiv este nefolosirea lui și minutele pe care le joacă la echipa națională. Băiatul ăsta a avut niște sezoane bune, a ajuns la o vârstă și tot nu i se dă șansa să înceapă și el titular și să aibă câteva meciuri.

Ba un meci titular, ba două pe bancă. Și atunci omul a zis: ‘Ce rost mai are să tot încerc cu naționala când nimeni nu-mi dă nicio șansă’. Eu cred că ăsta e adevăratul motiv, cu toate că mesajul a fost îmbrăcat frumos cu distanța dintre China și România. Nu cred.

Te întrebi de ce s-a retras, dar are motivele lui și pe fondul ăsta de nemulțumire pe care o are și pentru că nu înțelege de ce nu este folosit. Mircea Lucescu a explicat foarte bine de ce. Pentru că nu are puterea de a se sacrifica, echipa României are nevoie să joace cu 11 jucători și pe faza defensivă.

A cam spus tot Mircea Lucescu și faptul că a vorbit cu el și el i-a spus că fotbalul se joacă atunci când ai mingea. Cred că Alex a luat o hotărâre pe care a vrut să o ia mai de mult. Dacă nu mă înșel, acum un an și ceva a mai vrut să se retragă o dată”, a declarat Mutu.

Motivul pentru care Mitriță nu a fost folosit mai des la națională

Fostul mare internațional crede că Alexandru Mitriță a fost extrem de supărat de ultima acțiune a primei reprezentative, când a prins doar câteva minute pe finalul amicalului cu Canada și a rămas pe banca de rezerve în remiza cu Cipru.

”(n.r. – E totuși prea devreme la 30 de ani?) E devreme. Eu cred că de la echipa națională nu te retragi. Gestul lui îl văd ca un semn de protest față de toți antrenorii care au fost și nu i-au dat credit.

(n.r. – Ar fi meritat mai multe șanse?) Eu zic că da, mie îmi place Mitriță, dar antrenorul care e acolo își dă seama exact ce înseamnă Mitriță în angrenajul echipei naționale. Cât ajută și cât poate fi de dăunător și aici mă refer la faza defensivă, pentru că aici au avut o problemă cu el toți antrenorii.

El nu se apără și atunci echipa României suferă, dar în anumite meciuri i se putea da credit, cu Cipru, cu echipa din astea mai slab cotate. Cu Austria, cu Franța, cu Belgia, îți trebuie 11 jucători care să facă atât fază defensivă, cât și ofensivă.

E supărat. 100% e supărat că a venit din China și a jucat 2 minute. El a mai vrut să se retragă, când era la Craiova, tot pe fondul acestor nemulțumiri. Atunci era Edi Iordănescu, când tot așa nu-l băga. Nu a vrut să mai vină, dar cred că atunci Mihai Rotaru a avut un cuvânt de spus și nu s-a mai retras.

Până la urmă s-a întâmplat ce ne gândeam cu toții. Îl chemi pe Mitriță la vârsta pe care o are din China și îl bagi 2 minute. De ce îl mai chemi? Ce să regrete? Că iar vine din China și joacă 2 minute?”, a spus Adrian Mutu, la FANATIK SUPERLIGA.