Adrian Mutu trage un semnal de alarmă înainte de România – Bosnia: „Ar fi un dezastru să începem prost acasă!”. Ce a observat în ultimele 12 meciuri ale oaspeților

România – Bosnia şi Herţegovina se dispută vineri, de la ora 21:45. Este debutul preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026, marele obiectiv al acestei generaţii. .

Adrian Mutu trage un semnal de alarmă înainte de România – Bosnia: „Ar fi un dezastru să începem prost acasă!”

Adrian Mutu a analizat la emisiunea DON Mutu debutul echipei naţionale în preliminariile pentru CM 2026. “Briliatul” susţine că ar fi un dezastru ca România să înceapă cu stângul, în condiţiile în care adversarii au 12 meciuri fără victorie:

ADVERTISEMENT

“Mă uitam acum pe meciurile Bosniei. Nicio victorie în ultimele 12 meciuri. Îţi dai seama? Zece înfrângeri şi două egaluri. Ar fi dezastru să începem prost, mai ales acasă. România este clar favorită.

În ultimele meciuri am fost nu doar favoriţi, am şi câştigat. La un meci pe Giuleşti am câştigat cu 3-0 la care am fost şi eu protagonist. Pe vremuri era altă Bosnie. Mult mai puternică.

ADVERTISEMENT

Era cu Dzeko, Pjanic şi alţi jucători care activau în ligile puternice din Europa. Nici nu m-am interesat, dar . Ceea ce este important pentru noi este să ne menţinem calmul, răbdarea.

“Presiunea este pe noi, suntem favoriţi, jucăm acasă şi suntem condamnaţi să câştigăm”

Jucând acasă, probabil vom fi împinşi de la spate de entuziasm, de 50.000 de oameni, ceea ce este foarte frumos, foarte important. Eu cred că în mandatul lui Lucescu, echipa naţională s-a descurcat foarte bine, a jucat excelent.

ADVERTISEMENT

Publicul va susţine necondiţionat, să sperăm că nu se va întâmpla nimic care va deranja publicul. Este dificil pentru că este început. Presiunea este pe noi, suntem favoriţi, jucăm acasă şi suntem condamnaţi să câştigăm.

ADVERTISEMENT

Cu încredere mare şi entuziasm putem câştiga acest meci. Suntem clar favoriţi, nici nu intră în discuţie. România este mai puternică decât Bosnia la toate punctele de vedere. Statistica este de partea noastră.

“Mircea Lucescu ştie să motiveze şi să aplice o strategie care să ne aducă victoria”

Să începem cu o înfrângere ar fi foarte rău. Este un meci pe care trebuie să îl câştigi pentru încredere. Trebuie să începem bine. Nu se pune în discuţie… România are şase victorii la rând, trebuie să ne menţinem parcursul.

Cu 6 puncte în faţa Bosniei şi cu San Marino, mergi să înfrunţi Austria. Dar aşteptările publicului sunt mari. Singurul lucru care ar putea fi deranjant, ar fi atitudinea jucătorilor sau jocul nu merge.

Dar nu cred că va fi cazul. Mircea Lucescu ştie să motiveze şi să aplice o strategie care să ne aducă victoria mâine”, a spus Adrian Mutu la DON Mutu.