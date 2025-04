Adrian Mutu trage un semnal de alarmă înaintea Europeanului de Tineret: „Diferența e un pic cam mare!”. Unde suferă naționala României

Echipa națională de fotbal sub 21 de ani a disputat două meciuri amicale în luna martie, cu Portugalia și Olanda. e, . Adrian Mutu și-a spus părerea după partidele de pregătire.

Adrian Mutu, sincer după meciurile României U21

În cadrul „Don Mutu”, Adrian Mutu a recunoscut că se teme de adversarii României U21 din grupa de la Campionatul European din Slovacia. „Briliantul” susține că diferența între „tricolorii” lui Daniel Pancu și jucătorii de la Italia și Spania este vizibilă, iar acest lucru s-a văzut și în amicalul cu Olanda U21.

„Poate e puțin cam cald în perioada aia, iar acest lucru nu este bun pentru jucători. Este interesant turneul și foarte greu. Pare că avem un ‘noroc’ să atragem toți greii, numai echipe mari la tineret. Eu am avut parte de Olanda și Germania, care au fost și finalistele turneului în anul respectiv, iar acum sunt Italia și Spania, care sunt finaliste. Avem puțin ‘noroc’. În 2021 am avut și Ungaria, care era țara gazdă.

Se pare că avem ‘puterea’ de a atrage echipe grele. În schimb, la echipa națională mare, în afară de Austria, e altceva. Am văzut meciul amical cu Olanda. De la băieți ne așteptăm să aibă o prestație mult mai solidă, pentru că echipele de genul ăsta, Italia, Spania și Germania sunt la același nivel ca Olanda, care ne-a arătat acasă cum joacă.

„Diferența care s-a văzut în România U21 – Olanda U21 a fost puțin cam mare”

1-1 pe care l-am făcut la europene cu Olanda a fost în meciul de debut, iar la vremea aia a fost un meci foarte greu. Am rezistat foarte bine atunci, am ieșit neînvinși din grupă, am făcut 0-0 cu Germania și am câștigat cu Ungaria. Atunci am terminat cu finalistele cu 5 puncte fiecare, doar că diferența de golaveraj a făcut să se califice ele.

Diferența care s-a văzut în România U21 – Olanda U21 a fost puțin cam mare. Pot să spun că în unele momente am avut și noi o reacție bună. Mă uit la echipa U21 și văd fotbaliști buni, care activează în prima ligă, care marchează. Nu mă refer doar la Louis Munteanu, pentru că e și Baiaram. Sunt niște jucători care joacă titulari la echipele lor, e o echipă bună la U21.

Ideea e că la nivelul acesta par mai avansați ceilalți. Nu mă refer la echipele de nivelul nostru, ci la Olanda, Italia și Spania, care sunt peste noi. Pare că sunt peste noi și se vede și în jocul lor asta. Lejeritatea cu care au jucat și ușurința cu care își construiau acțiunile, dar mai ales dominarea pe care au făcut-o… Și dominau efectiv. Uitându-te la televizor, poți spune că e puțin îngrijorător, pentru că ai echipele astea două în grupă și te gândești ‘Bă, ce facem?’”, a declarat Adrian Mutu.

