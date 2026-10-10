Adrian Mutu, transformare radicală. Ce dietă l-a ajutat să slăbească 13 kilograme

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Ultimele apariții la televizor au arătat un Adrian Mutu într-o formă fizică de invidiat. Liber de contract din martie 2025, după despărțirea de Petrolul, tehnicianul luase proporții și a decis să intervină în forță. De 10 luni urmează o dietă strictă care l-a ajutat să slăbească și să revină la silueta pe care o avea când și-a încheiat cariera de fotbalist.

Adrian Mutu a slăbit cu o dietă celebră

Nemulțumit de faptul că se îngrășase destul de mult, Adrian Mutu a început să urmeze o dietă de tip fasting care l-a ajutat să dea jos nu mai puțin de 13 kilograme. În doar 10 luni de când a început acest stil de viață, ”Briliantul” a ajuns din nou la 80 de kilograme, greutate pe care o avea când era jucător.

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”Fac fasting 24 de ore. Mănânc seara, la 7, 8, 9, apoi mai mănânc a doua zi. Beau apă și ceaiuri (n.r. – în timpul zilei), ceai negru în general. Iar cafea, doar dimineața. Mănânc numai carne cu salată.

Mai mănânc și pâine din când în când, important e că mănânc doar o dată pe zi. Cred că am aproape 10 luni (n.r. – de când a început dieta). Ajunsesem în noiembrie anul trecut la vreo 93 de kilograme.

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Nu se vedea, aveam fălcuțe. Făceam și sport, dar… Am zis că trebuie să fac ceva drastic. Acum am 80 (n.r. – de kilograme). În primele două luni am dat jos vreo 6 kilograme. După aceea, ușor-ușor… Mai sunt și zile în care fac cheat (n.r. – trișează), mai merg la o nuntă, mai fac un grătar. Nu-mi plăcea mie, nu mă interesează de altcineva”, a declarat Mutu, la podcast-ul .

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Dieta i-a dat bătăi de cap la început

Întrebat dacă a simțit că are mai multă energie datorită acestui stil de viață și a faptului că a reușit să dea jos kilograme bune, fostul mare internațional a dezvăluit că la început nu a fost ușor, chiar dacă tot timpul a dus-o o viață sportivă.

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”Corpul încă se adapta la noul mod de viață. Cu toate că eu am ținut dietă cam toată viața mea, în sensul că nu mâncam doar o dată pe zi, ci mâncam ce trebuie. Doar că erau mai multe zile în care nu mai țineam cont. Iar asta s-a văzut, după 11 ani de când m-am lăsat de fotbal”, a spus Adrian Mutu.

Ce urmează pentru Adrian Mutu

Fără contract de un an și jumătate, Adrian Mutu a fost invitat la diferite posturi de televiziune în ultimul timp pentru a analiza meciuri. Însă, ”Briliantul” așteaptă cu nerăbdare să preia o nouă echipă.

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Impresarul Ioan Becali a dezvăluit la emisiunea ”Giovanni Show” că . Însă, mutarea este greu de realizat pentru că toate formațiile caută antrenori cu performanțe.

Dacă nu își va găsi un contract, există posibilitatea să-l vedem pe Mutu la televizor, dar într-un reality show de mare succes. ”Briliantul” a fost și se pare că ar fi răspuns pozitiv ofertei.