Adrian Mutu va apărea în Las Fierbinți! Ce rol joacă „Briliantul” în satul lui Bobiță

Adrian Mutu revine pe bancă, dar nu pe cea a unei echipe din România și nici pe cea a uneia din străinătate. „Briliantul” va fi protagonist în următorul episod din celebrul serial „Las Fierbinți”. Fostul mare fotbalist român va juca rolul de antrenor în localitatea lui Bobiță, Giani și Dorel.

, iar iubitorii show-ului de pe Pro TV vor avea parte de o surpriză colosală în următorul episod. Adrian Mutu va apărea alături de cunoscutele personaje, într-o ediție specială a emisiunii.

Pro TV a făcut anunțul și a postat un scurt filmuleț cu secvențe din episod. Adrian Mutu va juca rolul de antrenor al copiilor din Fierbinți. Localnicii, dar în special Gianina, sunt extrem de entuziasmați de venirea în sat a fostului star de la Chelsea și Fiorentina.

Adi Mutu și-a lansat un film documentar

Adrian Mutu a jucat în trecut și într-un videoclip muzical. „Briliantul” și-a făcut apariția în clipul piesei lui Snoop Dogg, A-Roma și Orry Jackson – „Acrobat”. Pe vremea aceea, mai precis în 2016, fostul jucător român interpreta rolul de „bad boy” în piesă.

„Fenomenul: Povestea unui superstar” este numele producției cinematografice în care fostul jucător român de fotbal este prezentat din mai multe unghiuri. Fanii săi au apreciat miniserialul de patru episoade.

„Este povestea mea reală, cu bune și cu rele. Nu e o poveste cosmetizată, ci una de viață, care poate fi o lecție pentru orice tânăr care visează la marea performanță. Succesul vine cu sacrificii și costuri, dar important e să știi să te ridici și să ai alături oamenii care să te susțină”, spune Adi Mutu.