Adrian Mutu, euforic după Rapid – Farul 1-1: ”Demonstrație de fotbal total în Giulești”

De la revenirea în primul eșalon, Rapid nu reușise să învingă Farul. Nu a făcut-o nici în partida din a doua rundă a play-off-ului din SuperLiga, chiar dacă a deschis scorul. și acum elevii lui Mutu trebuie să aștepte următoarea ocazie, în returul fazei decisive a campionatului.

Adrian Mutu trage concluziile după Rapid – Farul 1-1: ”Cred că azi a fost o demonstrație de fotbal total în Giulești”

Adrian Mutu spunea înaintea partidei că . Iar jocul a arătat un Rapid incisiv. Dovadă și ocazia lui Albu, Aioani salvându-și echipa într-o situație de unu la unu.

ADVERTISEMENT

Ulterior, Farul a preluat inițiativa, iar oaspeții au trimis balonul de două ori în bară. Însă Rapid avea să deschidă scorul, după ce Adrian Mutu a ”mutat” la pauză.

Nedelcu avea însă să egaleze cu o super-execuție. Pentru ca apoi Rapid să fie salvată de intervenția lui Moldovan la șutul lui Enes Sali, care a beneficiat de o pasă ideală a lui Kiki.

ADVERTISEMENT

La final, Adrian Mutu a pus accent pe aspectele pozitive ale prestației echipei sale. Și pe spectacolul oferit de cele două formații. ”Nu pot să spun că nu sunt mulțumit. A fost echilibrat.

Puteam deschide scorul, dar și ei puteau deschide scorul. Când am trecut în avantaj, puteam închide meciul prin Dugandzic, dar și ei puteau înscrie.

ADVERTISEMENT

A fost un rezultat corect. Am făcut o propagandă bună fotbalului. Încercăm să câștigăm meciurile și suntem mulțumiți cu victoria.

Am întâlnit o echipă bună, nu întâmplător e pe primul loc. Îmi felicit băieții, au dat totul, au alergat, asta e cel mai important.

ADVERTISEMENT

Când se întâlnesc două echipe care joacă ofensiv se întâmplă să fie momente când una domină și cealaltă suferă, dar și invers.

ADVERTISEMENT

”I-am surprins puțin”

Ori erau ei pe atac, ori eram noi pe atac. Dacă stăm să ne uităm, în prima repriză au avut șanse mai mari, dar, în repriza a doua am echilibrat.

I-am surprins puțin (n.red. cu schimbările). Ca antrenor, te uiți la partea plină a paharului și încerci să iei tot ce e mai bun. Nu e un meci normal, e un meci din play-off. Anumite episoade decid un meci, cum a fost și azi.

M-am uitat că i-am blocat și am început noi în repriza a doua să conducem jocul. Am fost peste ei în primele 20 de minute din repriza a doua.

Sunt momente foarte importante în economia meciului. Dacă trecea și faza cu Nedelcu, era foarte greu să ne mai dea gol. Cred că am făcut un spectacol în Giulești.

Producem fotbal, am demonstrat că jucăm de la egal la egal. Am arătat că putem câstiga cu primele două clasate. Cred că trebuie să ne mulțumim că am reușit să obținem două puncte.

Ne-am felicitat (n.red. cu Gheorghe Hagi), deși amândoi ne-am fi dorit să câștigăm. Ne gândim și la ce vrem să oferim fotbalului. Cred că azi a fost o demonstrație de fotbal total în Giulești”, a concluzionat Adrian Mutu.

Horațiu Moldovan, reverență față de suporteri: ”Ei sunt campioni de multă vreme. Noi trebuie să ne ridicăm la nivelul lor”

Dacă Rapid a deschis scorul, Farul putea să obțină toate cele trei puncte în finalul de joc. Horațiu Moldovan a intervenit însă senzațional în fața lui Enes Sali și s-a impus între remarcații din tabăra gazdelor.

”A fost un meci frumos, demn de play-off, dar ne doream să câștigăm, așa cum ne propunem la fiecare meci. Mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa și să scot acea minge. Și Aioani a scos una în prima repriză, și țin să-l felicit și pe el.

Despre public, cred că nu mai trebuie să vorbim. Ei sunt campioni de multă vreme. Noi trebuie să ne ridicăm la nivelul lor.

Acum ne gândim să luăm meci cu meci și să terminăm pe un loc care să ne ducă în Europa. Acesta este obiectivul nostru. Mai sunt opt etape, este drum lung, vom vedea ce o să fie până la final.

Ne dorim să avem partide de acest gen (n.r. cu spectacol), dar să câștigăm. Pentru că punctele sunt mai importante. Dar aici, în Giulești, nu ai cum să nu faci spectacol.

Farul are jucători de calitate individuală foarte bună, un antrenor care nu mai are nevoie de nicio prezentare, care pot face diferența în orice moment”, a spus, la finalul meciului, portarul giuleștenilor.

Și fundașul Răzvan Onea, autorul centrării care a dus la golul Rapidului, a scos în evidență atmosfera creată de fanii giuleșteni. ”A fost un meci frumos, dar îmi pare rău că nu am reușit să câștigăm. Acești suporteri minunați meritau cele trei puncte.

Meciurile cu Farul sunt foarte frumoase, pentru că ne deschidem și jucăm pe contre. Apar spații, sunt foarte multe ocazii, și se ajunge de foarte multe ori la finalizare.

La fel ca la Cluj, s-a jucat și astăzi foarte mult pe contre, cu o viteză foarte bună de joc. Acolo a fost lipsă de șansă, iar astăzi execuția lui Nedelcu a restabilit egalitatea.

A fost egal, dar referitor la diferența de puncte, noi încercăm să jucăm fiecare meci la victorie. La final vom trage linie și vom vedea unde ne clasăm”, a spus Onea.