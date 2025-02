Adrian Mutu, verdict clar după transferul lui Florinel Coman la Cagliari: „Are tupeu! I se potrivește Serie A”

Al-Gharafa l-a împrumutat pe Florinel Coman la Cagliari în Serie A, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. Adi Mutu spune că fostul golgheter de la se va adapta perfect în fotbalul italian, fiind un jucător pe stilul campionatului din „Cizmă”.

Adi Mutu, despre transferul lui Florin Coman la Cagliari: „Are tupeu! I se potrivește Serie A”

Adi Mutu e sigur că Florinel Coman se va adapta în tricoul celor de la Cagliari. „Briliantul” spune că internaționalul român a fost inspirat pentru că s-a transferat în Italia, deoarece fotbalul din „Cizmă” i se potrivește perfect.

„Sunt foarte curios să-l văd. Mulți vor râde pentru că spun asta, dar cred că Serie A i se potrivește. Cred că profilul lui de jucător se adaptează mai bine în Italia decât în Qatar. Florinel Coman este un jucător cu un fizic impresionant, nu vorbim aici despre calități tehnice.

Are tupeu! Va fi ajutat, va învăță la nivel tactic și se va antrena diferit. Probabil se va antrena în stilul în care s-a antrenat la FCSB în ultimul an. Să nu uităm că la FCSB a avut un an extraordinar. Florinel Coman și-a schimbat percepția asupra vieții de fotbalist și stilul de antrenament.

Am înțeles că a devenit foarte profesionist, iar asta l-a ajutat și s-a văzut în evoluțiile lui. Am stat în Emirate aproape doi ani, dar până la urmă e aceeași mentalitate. Are nevoie de o atmosferă profesionistă în jurul lui”, a declarat Adi Mutu.

Adrian Mutu: „Țin la el și cred că va reuși, are calități”

„Eu cred că Italia va însemna ceva pentru el. Sper să vedem o dezvoltare importantă în evoluțiile lui, pentru că țin la el. Cred că va reuși, are calități care se cer fotbalul italian. Are ceva și din mine, jucătorul român are talent.

Nu poți să spui că Mitriță nu are talent sau Nistor nu are talent. Diferența se face doar mental, singurii jucători care au fost diferți sunt Messi și Ronaldo. Bine, Messi e la alt nivel și față de Cristiano Ronaldo.

Calitățile sunt asemănătoare, cred că mentalitatea face diferența. Fotbalul se joacă cu mintea, nu cu picioarele”, a spus antrenorul de la Petrolul Ploiești.

Adrian Mutu LAUDA TRANSFERUL lui Florinel Coman la Cagliari: „I se potriveste Serie A!”