Adrian Mutu, verdict crunt pentru FCSB după eșecul cu U Cluj: „S-a încheiat!”

ADVERTISEMENT

FCSB a terminat prost sezonul regulat, contra celor de la U Cluj, cu un eșec, 1-3, iar prestația de pe Arena Națională a ‘încununat’ un an slab pe care trupa roș-albastră l-a avut. Adrian Mutu a avut cuvinte de laudă pentru ardeleni și în același timp a fost realist în ceea ce privește formația campioană.

Adrian Mutu e sigur: „FCSB la cel mai slab sezon regulat din era Gigi Becali”

„Briliantul” e de părere că FCSB este la cel mai slab sezon din ultimii 20 de ani, iar prezența în play-out a fost unul dintre motivele prestației proaste cu U Cluj. Mutu a remarcat însă prestația pe care oaspeții au avut-o și a fost laudativ la adresa acestora.

ADVERTISEMENT

”Clujul a avut multe ocazii, cea mai mare mi s-a părut a lui Nistor, care putea să dea mai bine. La FCSB s-a încheiat cel mai slab sezon regulat din era Gigi Becali, din ultimii 20 de ani. Clujul ne-a arătat că se poate. Poate pune probleme. A făcut un meci solid, un meci plin de curaj, e o echipă care poate pune probleme tuturor.

FCSB a suferit pe contraatac și în play-out asta o va aștepta, echipe care se pun pe două linii și joacă pe contraatac. FCSB, o echipă blazată, parcă supărată că joacă în play-out. E pe undeva normal, sunt jucători care nu-s obișnuiți cu asta. De Bîrligea avem nevoie, e singurul atacant pe care îl are România și joacă în play-out”, a spus Adrian Mutu la .

ADVERTISEMENT

FCSB a rămas fără antrenor după eșecul suferit cu U Cluj

Finalul partidei cu U Cluj a adus , cel care a spus că-și dă demisia din calitatea de antrenor al celor de la FCSB. Tehnicianul cipriot a stat pe banca echipei în ultimele 2 sezoane, când bucureștenii au reușit să câștige SuperLiga și să joace în cupele europene.

ADVERTISEMENT

Nici Mihai Pintilii nu va mai rămâne în funcție la , cel care a aflat veștile când se afla în direct la TV. Omul de afaceri a dezvăluit că acceptă decizia luată de cei doi, mai ales că a fost extrem de dezamăgit de prestația din meciul cu U Cluj, de atitudinea jucătorilor.