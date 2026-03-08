Sport

Adrian Mutu, verdict crunt pentru FCSB după eșecul cu U Cluj: „S-a încheiat!”

Fostul rival din SuperLiga al celor de la FCSB, Adrian Mutu, a fost realist în ceea ce privește evoluția echipei bucureștene de la eșecul clar cu U Cluj, 1-3.
Mihai Alecu
08.03.2026 | 08:00
Adrian Mutu verdict crunt pentru FCSB dupa esecul cu U Cluj Sa incheiat
Verdict tare dat de Adrian Mutu despre FCSB după meciul cu U Cluj
ADVERTISEMENT

FCSB a terminat prost sezonul regulat, contra celor de la U Cluj, cu un eșec, 1-3, iar prestația de pe Arena Națională a ‘încununat’ un an slab pe care trupa roș-albastră l-a avut. Adrian Mutu a avut cuvinte de laudă pentru ardeleni și în același timp a fost realist în ceea ce privește formația campioană.

Adrian Mutu e sigur: „FCSB la cel mai slab sezon regulat din era Gigi Becali”

„Briliantul” e de părere că FCSB este la cel mai slab sezon din ultimii 20 de ani, iar prezența în play-out a fost unul dintre motivele prestației proaste cu U Cluj. Mutu a remarcat însă prestația pe care oaspeții au avut-o și a fost laudativ la adresa acestora.

ADVERTISEMENT

”Clujul a avut multe ocazii, cea mai mare mi s-a părut a lui Nistor, care putea să dea mai bine. La FCSB s-a încheiat cel mai slab sezon regulat din era Gigi Becali, din ultimii 20 de ani. Clujul ne-a arătat că se poate. Poate pune probleme. A făcut un meci solid, un meci plin de curaj, e o echipă care poate pune probleme tuturor.

FCSB a suferit pe contraatac și în play-out asta o va aștepta, echipe care se pun pe două linii și joacă pe contraatac. FCSB, o echipă blazată, parcă supărată că joacă în play-out. E pe undeva normal, sunt jucători care nu-s obișnuiți cu asta. De Bîrligea avem nevoie, e singurul atacant pe care îl are România și joacă în play-out”, a spus Adrian Mutu la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Digi24.ro
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”

FCSB a rămas fără antrenor după eșecul suferit cu U Cluj

Finalul partidei cu U Cluj a adus anunțul făcut de Elias Charalambous, cel care a spus că-și dă demisia din calitatea de antrenor al celor de la FCSB. Tehnicianul cipriot a stat pe banca echipei în ultimele 2 sezoane, când bucureștenii au reușit să câștige SuperLiga și să joace în cupele europene.

Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia...
Digisport.ro
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
ADVERTISEMENT

Nici Mihai Pintilii nu va mai rămâne în funcție la formația patronată de Gigi Becali, cel care a aflat veștile când se afla în direct la TV. Omul de afaceri a dezvăluit că acceptă decizia luată de cei doi, mai ales că a fost extrem de dezamăgit de prestația din meciul cu U Cluj, de atitudinea jucătorilor.

Colaps total pentru Pisa fără Marius Marin! „Lanterna roșie” din Serie A s-a...
Fanatik
Colaps total pentru Pisa fără Marius Marin! „Lanterna roșie” din Serie A s-a făcut de râs pe terenul lui Juventus după înlocuirea mijlocașului român
Bătaie pe teren în etapa din Bundesliga! Jucătorii lui Wolfsburg și Hamburg s-au...
Fanatik
Bătaie pe teren în etapa din Bundesliga! Jucătorii lui Wolfsburg și Hamburg s-au îmbrâncit într-un meci cu trei penalty-uri. Dortmund a câștigat la Koln
Cum arată și cine este cea mai frumoasă fotbalistă din lume. La doar...
Fanatik
Cum arată și cine este cea mai frumoasă fotbalistă din lume. La doar 26 de ani are o carieră impresionantă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Marius Șumudică urmează să fie demis de la Al-Okhdood! Eșecul drastic din ultimul...
iamsport.ro
Marius Șumudică urmează să fie demis de la Al-Okhdood! Eșecul drastic din ultimul meci i-a fost fatal
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!