Adrian Mutu, verdict ferm dupa FCSB – Drita 3-2: “Au fost loviți în orgoliu”. Cine sunt evidențiații “Briliantului”

Adrian Mutu a urmărit meciul de pe Arena Națională și a reacționat a doua zi. „Briliantul” a spus lucrurilor pe nume.

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu, categoric după remontada din FCSB – Drita 3-2

Adrian Mutu a văzut rezultatele de joi seară obținute de echipele românești în cupele europene și și-a concentrat discursul pe meciul FCSB – Drita 3-2, care a fost un adevărat carusel de emoții.

Tehnicianul român consideră că bucureștenii au reușit să revină și chiar să dea lovitura după ce au fost răniți serioși în orgoliu în momentul în care se apropiau de un nou eșec rușinos.

ADVERTISEMENT

„N-am ieșit rău joi seară, 2 victorii și o înfrângere. A salvat FCSB seara. FCSB a continuat pentru o oră perioada de criză în care s-a aflat. Mă bucur că au reușit să întoarcă rezultatul și să aibă șanse reale la returul din Kosovo. Eu nu cred că neapărat intrarea lui Edjouma a fost declicul. Eu cred că au fost puțin răniți în orgoliu, pentru că se îndreptau către un rezultat dezastruos și compromițător pentru calificare. În ultimele 25-30 de minute am revăzut FCSB-ul din sezonul trecut. A fost important golul lui Bîrligea, s-a descătușat.

Eu cred că motivația internă a jucătorilor, acolo în teren, ambiția lor… au fost loviți în orgoliu. Vin după 4 înfrângeri consecutive, ar fi fost a 5-a. Relaxarea asta și lipsa de încredere în forțele proprii a dus la prestația din primele 60 de minute. După aceea, cred că răniți în orgoliu au avut o reacție importantă. Cel mai important pentru ei este să continue cu rezultate bune. Au un meci foarte greu la Drita. Au arătat și în prima repriză cei de la Drita că au venit să câștige. Când joci în cupele europene, nimic nu este ușor.

ADVERTISEMENT

Pe cine a remarcat Adrian Mutu în FCSB – Drita 3-2. „Bîrligea a avut realizări” / „Tavi Popescu dă semne de revenire”

„Briliantul” și-a continuat analiza și a vorbit ulterior despre jucătorii care l-au impresionat, printre aceștia fiind și Octavian Popescu, despre care

ADVERTISEMENT

Bîrligea a avut realizări, asta este important pentru un atacant. Asta ne dorim de la ei, să marcheze. Vrem goluri de la el, nu să joace frumos, spectaculos, ci să fie eficient. Golurile spun totul și îi dau moral foarte bun, de acum în colo va începe să marcheze. Rămâne să vedem evoluțiile lui Alibec. E important pentru FCSB ca unul dintre cei 2 atacați să își revină și să marcheze.

ADVERTISEMENT

Tavi Popescu dă semne de revenire, sper să nu fie sporadic ca în trecutul lui. A avut o evoluție mult mai bună față de perioada anterioară, dar continuitatea este cea mai importantă. Vreau continuitate, din ce în ce mai bine și pe o perioadă de 6-7 luni, chiar un sezon. La Edjouma nu pot da eu decizii, dacă este sau nu jucător de FCSB. Nu este constant, bun în evoluții mult timp. Înainte să plece în Italia a avut evoluții încântătoare, apoi s-a stins. La fel ca Octavian Popescu, nu au continuitate. Dennis Politic a intrat bine aseară. Nu a schimbat neapărat jocul, dar a avut contribuții importante”, a spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.