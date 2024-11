Adrian Mutu, verdict în cazul atacantului dorit la naționala României și Austriei: „E un profil de jucător pe care nu-l avem”

Mircea Lucescu, selecționerul României, . Unul dintre golgheterii all-time ai tricolorilor, Adi Mutu, a vorbit în exclusivitate despre tânărul atacant care evoluează într-un campionat de top al Europei.

Adrian Mutu, verdict în cazul lui Raul Florucz, dorit la naționala României și Austriei: „E un profil de jucător pe care nu-l avem!”

Adrian Mutu este de părere că fotbalistul cu rădăcini în România, Raul Florucz, ar putea fi benefic echipei naționale antrenate de legendarul Mircea Lucescu. Mai mult decât atât, “Briliantul” a dezvăluit că tânărul atacant al celor de la Olimpija Ljubljana a fost și sub radarul Rapidului.

“Chiar mă gândeam pe la Ljubljana pe acolo… un stângaci interesant! Îl știam mai demult, dar nu știam că-i român… dar dacă e român, de ce să nu vină, dacă el își dorește?

E un profil de jucător pe care nu-l avem în momentul ăsta la echipa națională, probabil și de-aia nea Mircea Lucescu se uită la el… Mi se pare interesant.

L-am urmărit mai demult, chiar când eram la Rapid ne uitam la el. A trecut prin scouting pe la noi și ne-am uitat la el. Ne uitam la mulți jucători și e normal că cei mai interesanți așa trec”, a recunoscut fostul fotbalist român, în direct la emisiunea DON MUTU.

“De ce să nu joace pentru naționala României? Are o tehnică bună!” Adi Mutu îl vede cu ochi buni pe Raul Florucz

Tot în cadrul emisiunii moderate de jurnalistul HORIA IVANOVICI, fostul mare atacant al lui Chelsea l-a lăudat pe Florucz pentru prestațiile și calitățile sale. Atacantul austriac se poate lăuda cu faptul că

“Am spus, dacă are sânge de român în el, de ce să nu joace pentru naționala noastră? Are o tehnică bună, îmi place că are instinctul ăsta de marcator, cel puțin în ultima perioadă…

Nu l-am urmărit foarte mult și normal că dacă ar intra în curtea echipei naționale dup-aia ar fi mult mai urmărit și apoi ne-am putea da seama mult mai bine de el…

Și dacă s-ar întâmpla vreodată să vină în România să joace atunci vedem care e, dar calități are”, a conchis Mutu.

Cine este Raul Florucz, atacantul care făcut furori în Slovenia

În prezent legitimat la NK Olimpija Ljubljana, Raul Florucz s-a născut în Austria din părinți români, dar a declarat că intenționează să-și obțină cetățenia română și vrea să joace apoi pentru culorile României.

În vârstă de 23 de ani, Florucz are 15 goluri înscrise în 39 de partide disputate în toate competițiile. Atacantul slovenilor din Ljubljana are și 3 selecții la reprezentativa U19 a Austriei, fapt ce nu-l împiedică să joace pentru România la nivel de seniori.

