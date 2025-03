Adrian Mutu, veste extraordinară pentru jucători după Petrolul – Sepsi 1-0: „E seara lor! S-au descătușat”

Antrenorul „lupilor galbeni” și-a felicitat jucătorii pentru felul în care au evoluat și este fericit pentru victorie, mai ales că echipa sa nu mai marcase vreun gol de trei partide.

Adrian Mutu, bucuros după victoria Petrolului Ploiești împotriva lui Sepsi OSK

Adrian Mutu a fost bucuros după victoria obținută de , felicitându-și jucătorii pentru evoluție: „Am fost un pic zdruncinaţi că am pierdut play-off-ul. Acum să se distreze, să se descătuşeze, e seara lor. Dacă ar fi după mine am juca doar acasă în play-out.

Nu am avut timp să ies cu soţia în oraş. N-am timp de asta. O să îi duc florile când am timp că am fost în cantonament. Echipa a făcut un meci solid, un meci bun.

Atitudine bună am avut şi când am pierdut. Băieţii s-au descătuşat şi s-a văzut. Am făcut un meci bun în faţa unei echipe grele. Acum putem să pregătim şi mai bine play-out-ul”.

„A fost o bucurie a noastră!”

„Dacă nu ai rezultate presiune e mereu, despre ce vorbim. În fotbal rezultatul duce echipa dintr-o zonă în alta. Chiar dacă nu am câştigat de trei meciuri, echipa a jucat un fotbal bun.

A fost o bucurie a noastră, a tuturor, aşa a simţit Paul. Încep şi ei să mă cunoască mai bine. După meciul cu UTA băieţii au fost dezamăgiţi şi trişti, dar mai sunt şi astfel de perioade”, a .

„Veneam după trei înfrângeri consecutive, era un meci important și cred că ne-am pregătit foarte bine săptămâna asta. Mister a avut discuții cu noi și ne-a oferit multă, multă încredere. Ne-am scos dintr-o situație urâtă și ne bucurăm.

Cred că e meritul echipei, am avut un spirit senzațional. Ăștia trebuie să fim noi. Din păcate, la o echipă mai vin și perioade slabe. Doar noi știm ce am trăit săptămânile astea și cât ne-am chinuit, cât ne chinuim. Se aruncă cu noroi fără rost de multe ori. Chiar muncim și merităm mai mult respect. Mister e un antrenor care vrea să-și facă meseria cât mai bine, sperăm să fie un punct de pornire.

Atmosfera nu era prielnică, dar ne-am unit și mai tare și am scos un rezultat bun. Am câștigat dueluri, am fost motivați, toți am băgat capul în contră și ăsta trebuie să fie un etalon pentru noi”, a spus și Paul Papp, autorul unicului gol al meciului.