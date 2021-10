Adrian Năstase a depus o cerere de reabilitare judecătorească: ”S-au împlinit toate condițiile legale”

Fostul prim-ministru a precizat că și-a îndeplinit toate condițiile legale, în contextul în care a avut mai multe interdicţii, după eliberarea din închisoare în august 2014.

”În conditiile în care s-au împlinit toate conditiile prevăzute de lege, am depus astăzi, la instanță, solicitarea de reabilitare judecătorească”, a scris Adrian Năstase

Cererea lui Adrian Năstase, în atenția ÎCCJ

Fostul premier nu a menționat, însă, și numele judecătoriei unde a înaintat cererea. Dar, conform legii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) va fi cea care îi va examina solicitarea lui Adrian Năstase.

Asta pentru că, tot conform legii, o cerere de reabilitare judecătorească se poate depune instanței care a dictat

La ce îi va folosi lui Adrian Năstase reabilitarea judecătorească

Cererea de reabilitare judecătorească oferă posibilitatea de a nu mai fi nevoit să respecte anumite reguli, stabilite odată cu eliberarea din închisoare și în urma îndeplinirii unor termene. Referitor la acestea din urmă, situația stă în felul următor:

”-4 ani, in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de 2 ani, dar care nu depaseste 5 ani;

-5 ani, in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depaseste 10 ani;

-7 ani, in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani sau in cazul pedepsei detentiunii pe viata, comutata sau inlocuita cu pedeapsa inchisorii;

-10 ani, in cazul condamnarii la pedeapsa detentiunii pe viata, considerata executata ca urmare a gratierii, a implinirii termenului de prescriptie a executarii pedepsei sau a liberarii conditionate”, conform site-ului

Așadar, prin reabilitarea judecătorească Adrian Năstase ar putea să scape de restricțiile prevăzute pentru condamnații penali din politică.

Astfel, Adrian Năstase s-ar putea bucura de revenirea în politică, va putea candida pentru anumite funcții și va avea dreptul de a fi ales.

Adrian Năstase a avut două condamnări, în două dosare diferite: “Trofeul Calităţii” şi “Zambaccian”.

Concret, a avut o primă condamnare de doi ani cu executare, hotărâtă în iunie 2012. Adrian Năstase a fost acuzat în dosarul ”Trofeul Calității” că s-a folosit de campania electorală din anul 2004, atunci când candida la președinția României, de fonduri plătite de firmele care s-au înscris la ”Trofeul Calității”. Concursul a fost organizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii.

A doua condamnare a fost de patru ani de detenţie, dată în ianuarie 2014, în dosarul “Zambaccian”. În acesta, Adrian Năstase a fost pus sub acuzare de luare de mită chiar și sub formă de şantaj.

Fostul premier a trebuit să stea după gratii din 26 iunie 2012 până în 21 august 2014, când a fost eliberat condiţionat, printr-o decizie a Tribunalului Bucureşti.