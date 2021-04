Adrian Năstase a descoperit elixirul tinereții. Cum arată fostul premier la 70 de ani

Deși a împlinit venerabila vârstă de 70 de ani, timpul nu pare să-și fi pus deloc amprenta asupra lui Adrian Năstase. Stau mărturie imaginile surprinse tocmai la Sharm El Sheikh, superbul oraș egiptean în care a ales să-și petreacă vacanța, în compania soției, fiului cel mare și a nepoților.

Și pentru că vremea i-a permis, nu avea cum să rateze ocazia de a înota deasupra unui recif de corali. „Se spune că cel din Marea Roșie este al doilea din lume ca frumuseţe. Mie mi s-a părut mirific. Am înţeles că sunt mii de pasionaţi care vin în fiecare an pentru a face aici scufundări”, a dezvăluit fostul premier în textul publicat pe blogul personal.

Nu mică i-a fost, însă, mirarea să descopere că hotelul în care a ales să se cazeze era ocupat aproape în totalitate de turiști ruși și… români. Cu un mic plus pentru compatrioți, bineînțeles.

Adrian Năstase, în vacanță cu familia. Este într-o formă de invidiat, la 70 de ani

„Sunt până la sfârșitul săptămânii la Sharm El Sheikh. Hotelul pare ocupat de ruși și de români. Românii par mai mulți! De-a lungul anilor, am fost de mai multe ori în Egipt.

M-am întâlnit cu mulți dintre liderii lor – Boutros Boutros Ghali, Meguid, Moubarak și mulți alții. Nu am avut vreme, din păcate, să ‘vizitez’ locurile speciale – piramide, delta Nilului.

Sharm El Sheikh este în apropierea Canalului de Suez. Hotelul în care locuim este într-o zonă izolată, cu mai multe resorturi. Pare construit pentru copii (inclusiv nepoții noștri). La mal, apa mării are cam 30 de cm pe o distanță de vreo 500 de metri de la țărm. În schimb foarte multe piscine.

Vremea foarte frumoasă – temperatura de 30-32 grade, cu o ușoară briză după-amiaza. Pentru prima dată, am înotat deasupra unui recif de corali. Se spune că cel din Marea Roșie este al doilea din lume ca frumusețe.

Mie mi s-a părut mirific. Am înțeles că sunt mii de pasionați care vin în fiecare an pentru a face aici scufundări. O întreagă industrie. Am călătorit o zi întreagă pe un vaporaș care ne-a dus și la o insulă de nisip”, a scris Adrian Năstase.

Și asta nu e tot, pentru că în vacanță a avut ocazia să revină asupra unei capodopere a literaturii-document interbelice. Vorbim despre „Jurnalul lui Mihail Sebastian”, poate cea mai tulburătoare panoramă a vieţii politice şi artistice din România primei jumătăţi a secolului XX.

„M-am apucat, din nou, să citesc Jurnalul lui Mihail Sebastian. Prima dată mă obosise. În primii ani erau doar relatări despre diversele sale aventuri amoroase, cu câteva dileme existențiale și relatări despre concertele pe care le asculta la radio. Sigur, începând cu anul 1938 lectura devine mai interesantă”, a conchis fostul premier al României.