Adrian Năstase îi critică pe tinerii din România că nu au ținut doliu după Ion Iliescu: „Au mers la UNTOLD”

Adrian Năstase i-a criticat dur pe tinerii care au ales să meargă la Untold în perioada de doliu național după moartea lui Ion Iliescu.
Mădălina Cristea
09.08.2025 | 15:35
Adrian Nastase ii critica pe tinerii din Romania ca nu au tinut doliu dupa Ion Iliescu Au mers la UNTOLD
Adrian Năstase îi critică pe tinerii din România că au mers la Untold, în loc să țină doliu în memoria lui Ion Iliescu. Sursa foto: Colaj Fanatik, Hepta

Fostul premier PSD Adrian Năstase a publicat pe blogul său un text în  are îi critică dur pe tinerii din România că au ales să meargă la UNTOLD în loc să respecte perioada de doliu național după decesul fostului președinte Ion Iliescu.

Tinerii din România, criticați de Adrian Năstase că nu au ținut doliu după Iliescu

Adrian Năstase a declarat că acest comportament al tinerilor arată clar lipsa de respect față de decesul primului președinte al României postdecembristă. Mai clar, în seara zilei în care s-a declarat doliu național pentru moartea lui Ion Iliescu, a avut loc și festivalul „Untold” de la care tinerii nu au lipsit.

„În primul rând, dacă e stabilit prin hotărâre de guvern, atunci doliul nu este obligatoriu. El este opțional. Fiecare procedează cum dorește. În ceea ce privește manifestările publice, se recomandă festivalurile de tip Untold, pentru că, oricum, tinerii nu trebuie lăsați să plece, ca voluntari, la inundațiile din Moldova.

Deși, cu o nostalgie comunistă de peste 60%, mulți probabil și-ar fi dorit să meargă la proiecte de genul Bumbești-Livezeni sau Salva-Vișeu. La posturile de radio, nu se va difuza muzică clasică, aceasta fiind înlocuită cu muzică rock. Iar, în alte situații, cu manele”, a scris Adrian Năstase pe blogul său.

Adrian Năstase a amintit de perioada mandatului său, când, alături de Ion Iliescu, a sprijinit repatrierea osemintelor Regelui Carol al II-lea și ale Elenei Lupescu din Portugalia. Acesta a subliniat că, în acea vreme, autoritățile au pus pe primul plan respectul pentru istoria și foștii șefi de stat ai României, chiar dacă existau diferențe de opinie în această privință.

Doliu național pentru Ion Iliescu. Festivalul „UNTOLD” a mers înainte

Fostul premier consideră că modul în care generațiile actuale aleg să se raporteze la evenimente majore diferă radical față de anii trecuți. El a remarcat că, spre deosebire de vremurile în care autoritățile acordau o importanță simbolurilor naționale și tradițiilor, în ziua de azi aceste momente sunt ignorate total.

„În definitiv, asta este libertatea pe care ne-am câștigat-o la Revoluție!Îmi aduc aminte că în perioada când Ion Iliescu era președinte iar eu eram premier, am făcut demersurile necesare pentru a aduce în țară, din Portugalia, osemintele lui Carol al II-lea, tatăl Regelui Mihai. Și a trebuit să-l conving pe Rege că așa este normal și că este o formă de respect față de un fost șef al statului român.

Deși Carol al II-lea nu a fost vreun sfânt! Iar Regele Mihai a fost de acord. Și a fost înmormântat, cu onoruri militare, la Curtea de Argeș. În plus, a trebuit să o aducem în țară și pe Elena Lupescu – care era înmormântată în Portugalia în aceeași capelă cu Carol al II-lea, sicriul ei fiind deasupra sicriului lui Carol.Așa au procedat „neo-comuniștii”! „Progresiștii” au alte forme în care își arată respectul pentru istoria țării!”, și-a încheiat Năstase mesajul.

