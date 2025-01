CFR Cluj s-a revanșat în fața propriilor suporteri după remiza din deplasare cu FC Botoșani și . La finalul etapei cu numărul 23, formația lui Dan Petrescu se află pe locul trei, la doar două puncte de FCSB și U Cluj.

Adrian Păun i-a luat apărarea lui Dan Petrescu după CFR Cluj – Farul 3-1: „Lumea uită repede ce ai făcut”

, CFR Cluj a obținut o victorie categorică în fața Farului, la capătul unui . Carlo Casap a punctat superb pentru constănțeni, dar reușita nu a făcut decât să mai limiteze proporțiile scorului.

Ardelenii au controlat disputa de la un capăt la celălalt, iar cu acest succes au urcat pe podium, la doar două puncte de FCSB și rivala Universitatea Cluj. Având în vedere faptul că următorul joc este împotriva campioanei en-titre, victoria din finalul rundei cu numărul 23 le-a ridicat moralul elevilor lui SuperDan.

Imediat după meci, Adrian Păun a tras concluziile cu privire la victoria echipei, dar i-a luat și apărarea lui Dan Petrescu, după ce .

„În prima repriză ne-a fost mai ușor decât ne așteptam, am știut ce trebuie să facem, am fost agresivi încă din primele minute și le-am pus mari probleme, nu i-am lăsat să construiască deloc. Noi am făcut probabil cea mai bună primă repriză din acest sezon, am condus și cred că la final a fost o victorie meritată.

Știm că este bolnav, că nu a putut să vină, chiar este bolnav, dar sunt sigur că i-am adus o bucurie cu această victorie. E normal să nu se bucure, pentru că de acolo a plecat, nu mai are nevoie de laude pentru că toată lumea știe ce poate să facă, mă bucur că a marcat aceste goluri, că este golgheterul campionatului și sper să ne ajute cu cât mai multe goluri, să ne îndeplinim obiectivul și el obiectivul personal, acela de a fi golgheter”, a spus Păun imediat după meci.

Adrian Păun: „Obiectivul nostru rămâne acela de a câștiga campionatul. Anul acesta ne dorim și Cupa”

„Nu mă mai miră nimic, peste tot dacă nu ai rezultate lumea uită repede ce ai făcut. A avut niște ani extraordinari aici la CFR, cu multe trofee, multe primăveri europene, tot ce se poate și ar trebui ca lumea să fie alături de noi, pentru că și noi ne dorim să fim acolo sus și să ne batem la campionat, dar nu se poate întotdeauna. Uite și City, cine se gândea că o să aibă o serie cum au avut, asta denotă faptul că nu suntem roboți, suntem oameni și facem și noi greșeli.

(n. r. ce le-a transmis Dan Petrescu) Ne-a transmis felicitări și să o ținem tot așa. Suntem în obiectiv, suntem la două puncte de lider, suntem în cupă, într-adevăr am ieșit din Europa, dar am întâlnit un adversar foarte greu și chiar dacă am ieșit, am jucat în play-off, am fost aproape să jucăm în grupe. Obiectivul nostru rămâne acela de a câștiga campionatul, ca în fiecare an. În acest an ne dorim să câștigăm și Cupa, sper să reușim să le facem pe amândouă.

Sincer mă interesează doar de echipa noastră, să fim bine, să fim uniți. Vrem să câștigăm meciul cu FCSB”, a declarat Adrian Păun la finalul partidei.

Adrian Paun, interviu dupa CFR Cluj - Farul 3-1