Adrian Păun, primele declaraţii după ce a scăpat de coronavirus: “Zece zile nu am avut gust şi miros”

Adrian Păun a revenit pe teren în meciul Academica Clinceni – CFR Cluj 1-2. Fotbalistul a fost nevoit să stea în izolare, fiind primul fotbalist al campioanei României care a fost infectat cu COVID-19.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După meciul cu Academica Clinceni, Adrian Păun a vorbit despre situaţia lui şi a explicat ce s-a întâmplat în perioada în care a stat departe de gazon.

Fotbalistul de 25 de ani a primit al doilea test negativ marţi, iar a doua zi a putut să se antreneze. Dan Petrescu l-a introdus pe teren în minutul 89 al meciului din prima etapă a noului sezon din Liga 1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adrian Păun, primele declaraţii după ce a scăpat de coronavirus

“Primele simptome le-am avut înainte de meciul cu FCSB, în acea noapte. Am avut frisoane şi febră. Apoi, timp de zece zile nu am avut gust şi miros. Am ieşit cu prietena mea şi cu fratele meu, nu cum s-a spus că m-am plimbat sau altceva. Am primit al doilea test negativ marţi”, a declarat Adrian Păun.

Păun a petrecut 10 zile în spital și 11 în izolare. ”Mă bucur că am revenit pe teren după o pauză îndelungată şi în al doilea rând că am reuşit să câştigăm.

ADVERTISEMENT

A fost o perioadă foarte grea din prima zi când am aflat că sunt infectat cu noul coronavirus. Vă daţi seama, toată lumea a fost supărată, în special familia mea. A fost o perioadă grea, dar mă bucur că a trecut şi acum sunt sănătos şi pot să îmi ajut echipa cât pot.

Păun nu va juca contra lui Dinamo Zagreb

Din partea clubului şi din partea colegilor chiar am avut susţinere şi mă bucur în momentul acesta, dar au fost unele declaraţii în presă, care … nu pe mine, dar mama mea a fost foarte afectată, la fel ca şi iubita mea şi fratele meu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Damjan Djokovic și Adrian Păun au evoluat pentru CFR în meciul contra Academicii Clinceni. Croatul a fost titular pentru ardeleni și a evoluat 46 de minute fiind schimbat cu Ovidiu Hoban. De partea cealaltă Păun a intrat în locul lui Mateo Susic. Cel mai probabil Păun nu va evolua în confruntarea din Liga Campionilor contra croaților de la Dinamo Zagreb.

”Am vrut să le dau încredere lui Djokovic și Păun. Pe Alexandru l-am băgat mai mult pentru moral, miercuri va fi greu să joace într-un astfel de meci, el a început pregătirea mai târziu”, a declarat Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj.

ADVERTISEMENT