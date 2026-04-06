Adrian Păun, resemnat după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0: „Este foarte greu să ne mai batem la titlu”

ADVERTISEMENT

CFR Cluj rămâne pe locul 4 în play-off-ul Superligii după ce a fost învinsă cu 2-0 de Universitatea Craiova în meciul disputat pe „Ion Oblemenco” în etapa a 3-a. După o primă repriză echilibrată, gazdele au reușit să puncteze de două ori în partea secundă, prin Mekvabishvili și Al Hamlawi. Mihai Popa (25 de ani) și Adrian Păun (31 de ani) au reacționat la finalul întâlnirii.

Ce a declarat Mihai Popa după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0

Portarul Mihai Popa a avut mai multe intervenții în meciul de pe „Ion Oblemenco”, însă nu a putut interveni la cele două reușite ale gazdelor. „Este o echipă foarte bună, ca toate cele din play-off, vor fi meciuri foarte grele până la sfârșit. Și ei vor avea meciuri contra echipelor care sunt în față. Mai avem timp, nu s-a terminat acum.

ADVERTISEMENT

După această înfrângere, ne-am îndepărtat, dar vom juca până la sfârșit, nu vom renunța, trebuie să credem în șansele noastre”, a declarat acesta, conform . Goalkeeper-ul a comentat și cele întâmplate în pauza internațională, : „A fost o dezamăgire foarte mare, am ajuns acolo, dar aveam o leziune la gambă. am fost foarte dezamăgit, câteva zile nu m-am simțit bine. Acesta este fotbalul, trebuie să merg mai departe”.

Adrian Păun, verdict cu privire la lupta pentru titlu

Adrian Păun a comentat la rândul său , iar mijlocașul s-a pronunțat cu privire la șansele CFR-ului la titlu. „A fost o primă repriză echilibrată, au avut acea bară prin Anzor, dar și noi puteam să înscriem prin Cordea. Am intrat la pauză cu 0-0, după care în 5 minute s-a scris istoria meciului, au reușit să marcheze două goluri. Dacă am fi reușit să marcăm primii cred că trăgeam cu dinții până la final, poate îi prindeam pe contraatac. Dar, atât s-a putut, Craiova e o echipă foarte bună acasă și cred că au meritat victoria în această seară.

ADVERTISEMENT

Este o anumită uzură, am avut încărcătură fizică, mentală, am venit din subsolul clasamentului, a fost o luptă foarte grea. (n.r. ați rămas fără energie acum?) Da… vă dați seama că ne-am dori să ne batem la titlu, dar când ești la 3-4 puncte, e normal să te gândești la titlu. În momentul de față, să fim realiști, este foarte greu să ne mai batem la titlu, principalul obiectiv acum vor fi cupele europene. Sunt 6 puncte, chiar dacă mai sunt 7 meciuri, dar trebuie să fim realiști. Poate vom sta și la mâna rezultatelor, dar va fi foarte greu. Cred că principalul obiectiv de acum încolo trebuie să fie calificarea într-o cupă europeană, pentru a salva sezonul”, a afirmat fotbalistul CFR-ului.