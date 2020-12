Adrian Petrache a dezvăluit în ce relație e cu Loredana Groza în urma experienței de la X Factor: „Nu îmi imaginam”

Adrian Petrache a postat un mesaj emoționant destinat Loredanei Groza, cea care i-a fost profesoară în competiția X Factor de la Antena 1, alături de care a sperat până în ultima clipă că va câștiga marea bătălie muzicală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nepotul lui Florin Salam, unul din cei mai carismatici concurenți din ultimele sezoane, a scris pe pagina sa de Instagram câteva cuvinte de mulțumire la adresa cântăreței, ca un soi de declarație de dragoste sinceră a unui elev pentru mentorul care a crezut în el până în ultimul moment.

Cuvintele pe care le redăm mai jos în integralitate au ajuns cu siguranță la inima Loredanei, care s-a zbătut foarte mult pentru Adrian pe toată durata finalei care a avut loc pe 18 decembrie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adrian Petrache, declarație publică pentru Loredana Groza: „Ești cu adevărat regină!”

„Evoluția mea în aceasta emisiune se datorează ție, pentru ca tu ești cea care a avut încredere în mine de la început pana la sfârșit. Chiar mai multa încredere decât aveam eu în mine! În audiții, când s-a anunțat ca în sezonul 9 Lori se va ocupa de baieti.. Nu știam cum sa reacționez pentru ca nu îmi imaginam ca ne vei acorda atâta atenție, implicare și mai ales sfaturi și nu doar muzicale.

Ai făcut tot posibilul sa fiu eu bine.. Să fiu mulțumit, liniștit și sa îți dau ție “toate gândurile și emoțiile rele, ca tu sa îmi dai înapoi încredere, lumina și pofta de cantat” exact asa a fost. Dacă nu erai tu nu se mai întâmpla nimic.

ADVERTISEMENT

Sunt recunoscător și bucuros din tot sufletul meu că am avut șansa să te cunosc, sa vorbim, sa radem, sa îmi asculți și mie părerile și chiar sa le iei în considerare, SA FIM PRIETENI! Ești cu adevărat regină! Cea mai frumoasa, nebuna, bună, artista, diva … Ce sa mai.. Totototoror!!!! Thank you Queen, mentor, friend Lori”, este declarația de iubire și de apreciere făcută de Adrian Petrache pe contul său de Instagram.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Florin Salam l-a lăsat baltă în finala X Factor

Adrian Petrache a fost unul din cei patru finaliști de la X Factor România 2020. Tânărul artist a trecut prin momente grele în marea finală din cauza unchiului său, Florin Salam.

Cei doi ar fi trebuit să cânte împreună melodia „Shape of my heart” de la Sting, însă manelistul l-a lăsat baltă în ultima clipă. Petrache a avut noroc cu Florin Ristei, care i-a ținut locul lui Salam reușind să îi salveze momentul din gala finală.

ADVERTISEMENT