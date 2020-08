Adrian Petre, mesaj violent pentru Gigi Becali pe conturile de social media! Atacantul a intervenit în direct și a rectificat: “Altcineva a postat în numele meu”

Adrian Petre a fost din nou lăsat pe margine de Toni Petrea pe parcursul celor 90 de minute ale meciului cu Viitorul. Astfel, vârful adus în februarie de la Esbjerg nu a bifat niciun minut în actuala stagiune.

UPDATE, ora 23:59. Adrian Petre a rectificat problema postărilor: “Altcineva controlează postările. Sunt conturile mele, dar altcineva administrează postările. Am șters repede. Nu este genul meu să fac astfel de gesturi. Dacă am jignit așa ceva, îmi cer scuze.

Aveam un prieten care se ocupa cu postările. În această seară nu m-a consultat. Era un prieten apropiat. Am ajuns într-o situație nasoală. M-a pus pe mine într-o situație nasoală.

Chiar îmi cer scuze pentru ceea ce s-a creat după această postare. Sunt într-o situație foarte delicată. Nu știu ce se va întâmpla. Aștept șansele, mă antrenez, dar dacă situația va continua nu pot să continui așa.

Am vorbit cu impresarul despre situația mea și sunt câteva echipe interesate. Nu îmi permit să fac astfel de remarci și postări cât sunt jucătorul FCSB-ului. Nu am primit nicio explicație”, a spus Petre.

De altfel, FANATIK a scris după meciul dintre FCSB cu Shirak că Adrian Petre a fost tras pe linie moartă și patronul Gigi Becali a transmis clar că nu va mai juca în perioada următoare, în condițiile în care echipa îi are pe Sergiu Buș și noua feblețe a patronului, Alexandru Buziuc.

Adrian Petre nu a mai suportat umilințele și a transmis un mesaj tranșant pe rețelele de socializare, care s-ar traduce așa: “Prima ta greșeală a fost să crezi că sunt una dintre oile tale”

Vârful celor de la FCSB a fost transferat de la Esbjerg pentru 800.000 de euro, însă nu a avut prea multe șanse să confirme. A jucat în 8 meciuri din play-off, însă doar o dată a fost păstrat în teren mai mult de 45 de minute, în remiza cu FC Botoșani, scor 1-1.

POSTAREA LUI ADRIAN PETRE:

Adrian Petre a marcat două goluri pentru FCSB în stagiunea precedentă, însă prestațiile sale au fost apreciate de specialiști, care au remarcat faptul că a creat multe șanse pentru colegii săi, fiind ca un ghimpe în apărarea adversă.

“Adrian Petre mai are încă un an, respectăm contractul”

Gigi Becali a anunțat încă de când Sergiu Buș a semnat contractul cu FCSB că Adrian Petre va fi păstrat în lot pentru a fi acolo “la număr”: “Adrian Petre mai are încă un an, respectăm contractul. El (n.r. – Buș) nu are 22 de ani că să aibă emoții, are 27.

L-am văzut statornic, l-am studiat și la declarații. Să văd dacă are blândețe, pace în sufletul lui. Nu l-am văzut niciodată agitat, mânios. Dacă nu are caracter fotbalistul e mai greu”, a spus Becali.

“L-am luat pe Buziuc, care e pariul meu. Și Buș e pariul meu, dar Buziuc nici nu prea a fost dorit”

La FCSB a fost adus și Alexandru Buziuc, ceea ce înseamnă că Adrian Petre a fost tras pe linie moartă la FCSB, mai ales că Gigi Becali îl vede pe atacantul adus de la Clinceni ca pe un pariu:

“L-am luat pe Buziuc, care e pariul meu. Și Buș e pariul meu, dar Buziuc nici nu prea a fost dorit, eu am insistat, l-am adus cu forța”, a spus Becali.