Adrian Petre a explicat de ce s-a răzgândit în privința retragerii din fotbal. Cine l-a convins să continue

Atacantul român a revenit asupra deciziei sale la doar o zi distanță și a dezvăluit recent ce planuri are.

Adrian Petre, reacție după ce s-a răzgândit

Adrian Petre a fost gata să spună stop definitiv carierei de fotbalist la vârsta de 26 de ani. fiind legitimat la Concordia Chiajna, în Liga 2.

Se pare că cei din conducerea clubului ilfovean l-au convins pe atacant să revină asupra deciziei, iar acesta i-a ascultat. Acum, Adi Petre are planuri mari în legătură cu viitorul său.

„După podcastul respectiv, am avut o discuție cu cei de la Chiajna și am revenit asupra deciziei. Am reînceput antrenamentele cu ei și o să continui.

Am vorbit cu domnul Tănase și cu Gabi Tamaș și mi-au spus că nu e cazul să iau o asemenea decizie și că e păcat să aleg asta acum. Într-un fel, m-au făcut să realizez că încă nu e cazul și că mai pot să arăt multe în fotbal.

Din punct de vedere fizic, sunt foarte bine. În momentul de față, nu am probleme fizice, nu am dureri. Cei din staff se pot baza pe mine din orice moment decid ei că merit”, a declarat Adrian Petre conform

Conducerea Concordiei Chiajna, factor decisiv

Cristian Tănase, președintele de la Concordia Chiajna, a purtat o discuție cu Adrian Petre în care l-a convins pe fostul internațional român de la tineret să se răzgândească.

După această reușită, oficialul ilfovenilor a precizat că încă există speranțe mari legate de ceea ce poate oferi fotbalistul de 26 de ani: „E clar că și Adi trebuie să răsplătească această încredere pe care o avem în el, o să avem răbdare cu el și sperăm să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele”, a spus Cristian Tănase conform

Cea mai mare realizare a carierei lui Adrian Petre, până la vârsta de 26 de ani, rămâne calificarea în semifinalele Campionatului European de juniori din 2019, când tinerii „tricolori” au avut un turneu de excepție. Atacantul a adunat 5 goluri în 13 apariții pentru naționala U21 a României.