Adrian Petre are toată susținerea de la soția sa la Survivor România! Mesajul postat de Anastasia Petre

Adrian Petre a decis să accepte provocarea Survivor România. Iar până acum, lucrurile merg foarte bine pentru el. Se află în echipa Războinicilor și a reușit să-l învingă în două rânduri pe Gabi Tamaș, din echipa Faimoșilor.

Adrian Petre, reușite pe bandă rulantă Survivor România

Adrian Petre are 27 de ani și a renunțat să mai spere la o carieră fabuloasă în fotbal. O perioadă scurtă de timp acesta s-a retras din lumea sportului, iar ulterior a decis să joace în Liga a 3-a la CS Păulești.

Iată însă că acesta a hotărât să plece și la Survivor România, show difuzat de Antena 1. Iar lucrurile merg ca pe roate pentru el. În echipa Războinicilor din care face parte, reușitele sunt la ordinea zilei.

Satisfacția e cu atât mai mare în contextul în care atunci când s-a duelat cu Gabi Tamaș, acesta a reușit să iasă învingător. Cei doi au ajuns să concureze de două ori unul împotriva celuilalt.

Războinicul este susținut de familia sa

Spre deosebire de alți concurenți, Adrian Petre are și o susținere deosebită. Familia îi este alături, chiar și la distanță. Soția sa, Anastasia Petre postează des mesaje de încurajare, fotografii, dar și clipuri video.

Menționăm faptul că cei doi s-au căsătorit în luna septembrie 2024 și au împreună un copil. Este vorba despre o fetiță pe nume Ariana, care la rândul ei și-a arătat susținerea pentru tatăl său.

„Hai acasă, iubire, cu trofeul”, a fost unul dintre comentariile pe care Anastasia Petre l-a postat la un clip în care apărea soțul ei. „Tati, știu că poți”, a fost un alt comentariu postat de pe contul micuței Ariana.

Ce s-a întâmplat cu întreaga carieră a lui Adrian Petre

Revenind la cariera din fotbal a lui Adrian Petre, concurentul de la Survivor România ar fi putut face progrese importante, însă a luat niște decizii radicale în ultimii ani de zile.

În vara lui 2017, acesta a ajuns la Esbjerg de la UTA, în schimbul sumei de 500.000 de euro. La acel moment s-a făcut remarcat datorită celor 29 de goluri și celor 6 pase decisive în 82 de partide.

Ulterior, FCSB și-a dorit să-l cumpere pentru nu mai puțin de 800.000 de euro. . Adrian Petre a marcat doar 3 goluri în 16 jocuri la FCSB.

În toamna anului 2024, atacantul a decis să renunțe la fotbal. La acel moment, el a invocat niște probleme medicale care au stat la baza deciziei. Nu a durat mult, .