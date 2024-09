Adrian Petre, confesiuni despre perioada neagră de la FCSB și relația tensionată cu Gigi Becali. „Știam dinainte că ies de la pauză”

Adrian Petre a șocat pe toată lumea când a anunțat că plănuiește să se retragă. . Acum, el a vorbit despre perioada extrem de complicată pe care a petrecut-o în tricoul roș-albaștrilor.

Adrian Petre, amintiri triste la FCSB. Care a fost relația sa cu Gigi Becali

Adrian Petre s-a remarcat la UTA Arad. Acesta a făcut parte din lotul echipei naționale a României la Campionatul European U21 din Italia, unde tricolorii au ajuns până în faza semifinalelor. Gigi Becali l-a transferat apoi la FCSB, însă cariera sa a luat-o în jos.

După câteva evoluții șterse în tricoul roș-albaștrilor, a intrat în dizgrația patronului echipei, Gigi Becali. Atacantul rar prindea mai mult de 45 de minute pe teren, fiind înlocuit în mai toate meciurile la pauză. Acum, Petre a vorbit despre situația neplăcută prin care a trecut.

„Cu domnul Becali am vorbit de trei ori, cred, față în față și era total diferit de ce auzeam în presă și diferit de ce declara. În față îmi spunea: ‘Tu ești cel mai bun atacant de la noi din țară, tu ești la națională, se lipește mingea de tine, ai forță, viteză, ai tot ce vrei, doar că nu ești antrenat. Vorbesc cu antrenorii și te antrenează și o să fii la națională, te fac numărul 1′. ‘Bine, nea Gigi, mulțumesc!’.

Următorul meci, la pauză afară. ‘Abia aștept să scap de ăla, mai are contract un an, dar abia aștept să aduc alt atacant’. Mie îmi spunea în față niște chestii și după… După meci venea în vestiar și zicea: ‘Tată, îmi pare rău. Am fost și eu nervos, nu te supăra pe mine. Nu e adevărat ce zic, dar sunt și eu nervos și le am pe ale mele’.

Adică total diferit și nu știam ce să mai cred. Prin octombrie am primit oferta din Serie B și mi-a zis că nu vrea să mă dea afară sau să plec, dar mi-a zis că o să fie greu să joc. Venise și Buș. Nu-mi mai garanta că mă mai bagă antrenorii”, a explicat fostul atacant de la FCSB.

Gigi Becali nu i-a dat nicio șansă lui Adrian Petre

Adrian Petre a mărturisit că starea sa mentală s-a înrăutățit după tratamentele deloc profesioniste pe care Gigi Becali i le oferea. Atacantul a declarat că și-a asumat însă totul. Acum, la mulți ani distanță, recunoaște că nu a fost o perioadă deloc fericită.

„Știam dinainte că ies de la pauză la FCSB, dinainte de meci. Veneau și îmi spuneau că ies la pauză. Nu conta că dau gol, nu, eu ies la pauză. Acolo mi-am pierdut plăcerea de a mă antrena.

La FCSB 100% de mine a depins. Primul meci, titular. Am ratat o ocazie mare. Al doilea meci, la fel, ratez o ocazie mare. Puteam să dau gol în minutul 2 cu Chindia, la debut, dar a trecut mingea de puțin pe lângă poartă.

În al doilea meci am ratat cu poarta goală. Sunt conștient că nu mi s-a dat încredere, dar mi-am asumat că am ratat. Puteam să fac mai multe la FCSB, puteam să stau și să lupt și să nu plec din Italia, doar că știam dinainte că ies la pauză”, a mai spus Adrian Petre în podcastul „ ”.