Adrian Petre dă cărțile pe față după nereușita la FCSB: ”Nu regret nimic”. Video

Atacantul Adrian Petre dă cărțile pe față după nereușita la FCSB și spune că nu regretă momentul când a ales să meargă la roș-albaștri.

După opt luni extrem de modeste la formația bucureșteană, internaționalul de tineret a plecat împrumut la Cosenza, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Însă românul nu reușește să se impună nici în Serie B, fiind folosit sporadic la noua sa formație.

Cum explică Adrian Petre experiența nereușită la FCSB

Cum pare să aibă mult timp liber în Italia, Adrian petre și-a deschis un canal de YouTube, acolo unde a dialogat cu fanii săi și a explicat de ce nu a reușit în tricoul celor de la FCSB.

”Nu regret nimic din ce am făcut și din ce voi face în viață, cu atât mai mult nu o să regret niciodată că am venit la FCSB. Am întâlnit oameni minunați, colegi foarte buni, oameni din staff foarte profesioniști. Singurul fapt pe care îl regret este că nu am reușit să mă impun și să petrec cât mai mult timp la FCSB”, a declarat Petre.

”Ce te-a motivat să nu îți pierzi încrederea în tine și să continui să muncești în momentele dificile?”, a fost o altă întrebare care i-a fost adresată atacantul de la naționala de tineret.

”E o întrebare foarte bună, pe care mulți dintre voi mi-ați adresat-o. În primul rând, am reușit să accept faptul că eu sunt responsabil pentru tot ceea ce mi se întâmplă, de deciziile pe care le iau, iar acest lucru m-a făcut să trec mai ușor peste aceste lucruri.

Am realizat că fără muncă suplimentară nu ai cum să treci peste niciun moment dificil. Doar munca și oamenii de lângă tine te ajută să treci peste problemele din viață, nu doar din fotbal.

E foarte important pe cine ai lângă tine, e foarte important să accepți cum că tu ești responsabil pentru tot ceea ce ți se întâmplă, că deciziile pe care tu le-ai luat te-au adus în acel punct. Când am realizat acest lucru, mi-a fost mult mai ușor să trec peste și să nu îmi pierd încrederea”, a menționat Adrian Petre.

