Adrian Petre nu mai are nicio șansă să joace la FCSB. Asta a cerut Gigi Becali. Exclusiv

Meciul cu Shirak ar putea fi ultimul meci al lui Adrian Petre la FCSB. Atacantul nu a prins niciun minut în această confruntare și, din informațiile FANATIK, Gigi Becali i-a dat de înțeles că nu va mai juca prea curând.

Patronul celor de la FCSB vrea să îl forțeze mai mult pe Alexandru Buziuc, noua lui Feblețe. Ba mai mult, nu este exclus să îl vedem în următoarele meciuri pe Buziuc începând pentru FCSB încă din primul minut, Gigi Becali solicitându-i lui Petrea acest lucru.

Până acum, Sergiu Buș a început ca titular, în primele două meciuri ale sezonului, însă de fiecare dată a fost schimbat cu Buziuc la pauză. De altfel, atacantul adus de la Academica Clinceni a marcat primul său gol, în victoria cu 3-o împotriva celor de la Shirak.

Cu Sergiu Buș și Alexandru Buziuc în atac, șansele ca Adrian Petre să joace tind spre zero. El a fost deja anunțat că nu are șanse să prindă echipa în perioada următoare și, din informațiile noastre, meciul cu Shirak ar putea fi ultimul la FCSB.

Transferat cu 800.000 de euro de la Esbjerg în luna februarie a acestui an, Adrian Petre nu a avut prea multe șanse de a demonstra la roș-albaștrii. A jucat în 8 meciuri din play-off, însă doar o dată a fost păstrat în teren mai mult de 45 de minute, în remiza cu FC Botoșani, scor 1-1.

“Adrian Petre mai are încă un an, respectăm contractul”

Adrian Petre a marcat două goluri pentru FCSB în stagiunea precedentă, însă prestațiile sale au fost apreciate de specialiști, care au remarcat faptul că a creat multe șanse pentru colegii săi, fiind ca un ghimpe în apărarea adversă.

Gigi Becali a anunțat încă de când Sergiu Buș a semnat contractul cu FCSB că Adrian Petre va fi păstrat în lot pentru a fi acolo “la număr”: “Adrian Petre mai are încă un an, respectăm contractul. El (n.r. – Buș) nu are 22 de ani că să aibă emoții, are 27.

L-am văzut statornic, l-am studiat și la declarații. Să văd dacă are blândețe, pace în sufletul lui. Nu l-am văzut niciodată agitat, mânios. Dacă nu are caracter fotbalistul e mai greu”, a spus Becali.

Buziuc, pariul lui Gigi Becali: “L-am adus cu forța!”

Între timp, Alexandru Buziuc a fost și el adus de la Academica Clinceni, fiind un pariu al patronului FCSB: “L-am luat pe Buziuc, care e pariul meu. Și Buș e pariul meu, dar Buziuc nici nu prea a fost dorit, eu am insistat, l-am adus cu forța”, a declarat Gigi Becali în urmă cu câteva săptămâni.

Alexandru Buziuc a reușit un sezon bun pentru Academica Clinceni în sezonul precedent. A marcat cinci goluri și a obținut două lovituri de pedeapsă. Două dintre goluri au fost marcate în poarta celor de la Dinamo.