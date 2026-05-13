Adrian Porumboiu a ales arbitrul pentru Universitatea Craiova – U Cluj din campionat: „O să râdeți”

Adrian Porumboiu a spus în direct cine trebuie să arbitreze Universitatea Craiova - U Cluj, meciul de titlu din SuperLiga. Ce a spus despre Istvan Kovacs.
Mihai Dragomir
13.05.2026 | 15:00
Adrian Porumboiu a spus cine trebuie să arbitreze finala campionatului dintre U Craiova și U Cluj.
După duelul de miercuri din finala Cupei, Universitatea Craiova și U Cluj se reîntâlnesc în Bănie pentru meciul de titlu din campionat. Adrian Porumboiu, fostul mare arbitru român, a spus numele „centralului” pe care își dorește să îl vadă delegat la partida care va decide noua campioană a României în acest sezon. Ce a spus și despre Istvan Kovacs.

Adrian Porumboiu îl vrea pe Marian Barbu arbitru și la Universitatea Craiova – U Cluj, meciul de titlu din campionat

CCA l-a delegat pe Marian Barbu să conducă finala Cupei României dintre U Cluj și Universitatea Craiova. Adrian Porumboiu a vorbit în termeni laudativi despre „centralul” originar din Făgăraș și consideră că el este cel mai potrivit „cavaler al fluierului” să conducă și jocul U Craiova – U Cluj din campionat, unde se va decide cine va câștiga această ediție de SuperLiga.

„Cine va arbitra în campionat, acolo e important. O să râdeți, tot pe Barbu l-aș pune. Dacă aș fi președinte al Comisiei de Arbitri, tot pe Barbu l-aș pune. Că e singurul în care am încredere totală. De ce să nu aibă voie? Cine ar interzice să arbitreze două meciuri… S-a întâmplat de atâtea ori. Nu e niciun fel de problemă. Dacă arbitrează bine, lumea e mulțumită. În ceilalți n-am încredere. Mai sunt câțiva, dar în rest…”, a spus inițial Adrian Porumboiu.

Ce a spus Adrian Porumboiu despre Istvan Kovacs

Ulterior, Adrian Porumboiu a reacționat vehement când a auzit despre posibilitatea ca Istvan Kovacs să se afle la centru în meciul dintre Universitatea Craiova și U Cluj. Fostul arbitru FIFA l-a mai criticat dur în acest sezon pe „centralul” din Carei, însă a spus în cele din urmă că, potrivit regulamentului și mai ales statutului său, Istvan Kovacs ar trebui să primească „finala” de campionat. „Haideți, vreți să îmi stricați ziua? Lăsați-mă în pace. Am treabă. Ce Istvan, dom’le? Ăsta n-avea voie nici să ajungă să fie în campionat. Știu exact cum a ajuns și cine l-a urcat acolo. Dar dacă este arbitru numărul unu și merge la Mondiale, trebuie să arbitreze, deci să fie delegat.

Fiind arbitrul numărul 1 la nivelul UEFA pentru România, la nivel de FIFA, normal este să îi dea meciul ăsta. Dacă ar fi după regulament și după ce se întâmplă în fotbalul din România și faptul că merge la Campionatul Mondial, păi mergi la Campionatul Mondial și nu poți să arbitrezi un meci U Craiova cu U Cluj? Deja îl ții așa… Trebuie să arbitreze. E finala Campionatului!”, a mai spus Adrian Porumboiu la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

  • 17 mai este data meciului Universitatea Craiova – U Cluj, din etapa a 9-a din play-off-ul SuperLigii
  • 20:30 este ora de start a jocului din Bănie

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
