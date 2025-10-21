Adrian Porumboiu a anunţat cine e arbitrul român al momentului: “Orice mi-aţi spune de Kovacs, este cel mai bun”. Reacţie şoc despre Vassaras

ADVERTISEMENT

Adrian Porumboiu ne-a obișnuit cu reacțiile sale ferme cu privire la arbitraj, iar cel care a fost și el, la vremea lui, un factor de decizie în fotbalul românesc, a venit cu o concluzie clară.

Cine e cel mai bun arbitru din SuperLiga: “E de talie internaţională”

Marian Barbu, cel care a condus derby-ul dintre Dinamo și Rapid, 0-2, ar fi cel mai bun arbitru român al momentului, conform celor spuse de Adrian Porumboiu. Centralul ar fi avut o singură eroare în derby, când nu l-a eliminat direct pe Cătălin Vulturar, însă și-a corectat decizia după ce colegii din camera VAR l-au sesizat.

ADVERTISEMENT

„Eu am văzut meciul pe telefon. Marian Barbu, după opinia mea, este arbitrul numărul 1 al României. Orice mi-ați spune de palmaresul lui Kovacs. Eu am o mare admirație pentru el, am văzut multe meciuri, nu fluieră orice împingere din asta nesemnificativă. Una peste alta e un arbitru valoros și-mi place să văd o partidă arbitrată de el.

Din ce am văzut, a avut un meci extraordinar de bun, iar cele două echipe au jucat un meci de calitate. Chiar dacă nu a văzut eliminarea, s-a corectat și a fost bine. Arbitrajul din România este acum pe un drum nu bun, ci foarte bun. Îmi place această generație, îmi place și de Feșnic care arbitrează foarte bine. Trebuie să dăm cezarului ce e al cezarului. Și faptul că avem atâtea delegări în Champions League, atâtea delegări”, a declarat Adrian Porumboiu.

ADVERTISEMENT

Adrian Porumboiu, reacţie fără precedent despre Vassaras

Un contestatar al lui Kyros Vassaras, de când grecul a ajuns la CCA, acum că trebuie lăudat acesta pentru munca pe care o depune. De altfel, spune că delegările multe existente pe români, la nivel internațional, nu sunt o întâmplare, ci un rezultat al faptului că se fac lucrurile cum trebuie la CCA.

ADVERTISEMENT

„Dacă l-am criticat până acum, subiectiv, obiectiv, pe Vassaras, trebuie să-l felicităm că face un lucru foarte bun privind arbitrajele. Face un lucru foarte bun, îl felicit pentru modul în care conduce CCA și cum scoate acești arbitri. Când l-am văzut pe Marian Barbu, prima dată, nu mi-a spus nimic.

Acum este un arbitru la nivel internațional și am văzut meciuri cu el în care a fost de nota 10. Mă refer ca valoare, ceea ce face în teren, apreciază bine fazele, are o detașare. La ora actuală este numărul 1 și va fi numărul 1 al României. E de talie internațională, autentică”, a mai spus Porumboiu.

ADVERTISEMENT

A fost validat corect golul din Petrolul – CFR Cluj?! Reacţia lui Porumboiu

Controverse au existat și la meciul dintre Petrolul și CFR Cluj, încheiat cu victoria gazdelor, 1-0, după un gol contestat de ardeleni. Verdictul fostului arbitru a fost însă unul clar.

„La faza golului ce obiecțiuni să avem? VAR a intervenit corect acolo. Eu nu am văzut decât golul. Și eu cred această variantă, că e cel mai bun arbitru VAR, Cătălin Popa. Eu nu am văzut decât faza golului, dacă nu am văzut, nu am văzut. Dacă deciziile au fost corecte, luate de VAR, care ar fi problema?”, a concluzionat Adrian Porumboiu.