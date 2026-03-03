Adrian Porumboiu a dat verdictul: cine va câștiga titlul în SuperLiga?! „Prima opțiune o au ei”

ADVERTISEMENT

Sezonul regular se apropie de final, iar specialiștii fac toate calculele pentru noua campioană din SuperLiga, FCSB fiind doar în play-out. Adrian Porumboiu a numit principala favorită la titlu și a criticat dur greșelile de arbitraj.

Adrian Porumboiu îl face praf pe Kyros Vassaras după greșelile de arbitraj

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Adrian Porumboiu s-a arătat îngrijorat de faptul că . Mai mult decât atât, fostul patron de la Vaslui consideră că FRF, prin Răzvan Burleanu, ar trebui să se preocupe mai mult de situația „centralilor” din fotbalul românesc.

ADVERTISEMENT

„După semnalul pe care l-a dat Vassaras, campioana din SuperLiga va fi dată cu ajutorul arbitrilor. Nu poți să fii un om serios și tu să dai un asemenea semnal. Fă o analiză competentă, care să fie cuprinzătoare, și nu mă refer doar la Farul – CFR, au mai fost atâtea jocuri în care s-au întâmplat nereguli. Au fost atât de multe, iar delegările la multe meciuri au fost cele ce nu trebuiau făcute. Arbitrii FIFA trebuie să fie prezenți la toate aceste meciuri.

Dacă arbitrii poartă ecusonul FIFA cu demnitate, îl mai propui. Propunerile nu vin de la UEFA, ci de la FRF. Inclusiv Burleanu aprobă lista FIFA. Ei spun că nu se amestecă, dar trebuie să se amestece ca să se respecte regulile jocului. Dacă se închide ochiul și se lasă ca fiind valabilă prezentarea pe care a făcut-o Vassaras, asta este!

ADVERTISEMENT

Eu nu am niciun fel de treabă cu cine iese campioană, cine se califică în Europa. În schimb, îmi doresc ca toate meciurile să fie arbitrate corect! Eu am trecut prin treaba asta când am fost tâlhărit! Am fost tâlhărit de echipe care aveau putere, influență, bani, servicii”, a declarat fostul arbitru FIFA.

ADVERTISEMENT

Adrian Porumboiu o vede pe Universitatea Craiova favorită la titlu

În continuare, Adrian Porumboiu a transmis că Universitatea Craiova are prima opțiune la titlu în SuperLiga. Cât despre arbitraje, fostul conducător de la Vaslui susține că .

„După clasament, se pare că prima opțiune la titlu o are Universitatea Craiova. Așa se pare, dar e mult până departe, mai sunt 11 meciuri de disputat. Mi-e greu să spun care e echipa care va prinde mai bine. Trebuie să fie o atenție deosebită și la lucrurile care se produc.

ADVERTISEMENT

Dacă luăm toate greșelile de arbitraj din această primă parte de campionat, te înfioară! Nu am clasament al echipelor cele mai dezavantajate. Au fost atât de multe greșeli de arbitraj, însă nu am urmărit punctajul. Au fost erori cu duiumul!

Dacă tot vorbim de perfecționare, dacă în Italia, Germania, Anglia, țări cu fotbal dezvoltat se practică o metodă destul de simplă, nu a inventat nimeni mersul pe jos… Dacă ai mers la VAR și ai revăzut o fază, explic-o în maximum 30 de secunde, un minut, în fața publicului. Televiziunile preiau, spectatorii văd și lucrurile se calmează”, a conchis Adrian Porumboiu.