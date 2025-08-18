Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Adrian Porumboiu a lămurit faza care l-a enervat pe Gigi Becali în Rapid – FCSB 2-2. „Nu poate fi decât o lipsă de calciu”. Îl laudă pe Istvan Kovacs!

Adrian Porumboiu l-a lăudat pe Istvan Kovacs pentru prestaţia din derby. Fostul mare arbitru e de părere că nu a fost fault la faza primului gol din Rapid - FCSB 2-2.
Marian Popovici
18.08.2025 | 12:49
Adrian Porumboiu a lamurit faza care la enervat pe Gigi Becali in Rapid FCSB 22 Nu poate fi decat o lipsa de calciu Il lauda pe Istvan Kovacs
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Porumboiu a lămurit faza care l-a enervat pe Gigi Becali în Rapid - FCSB 2-2. „Nu poate fi decât o lipsă de calciu”. Sursa: colaj Fanatik

Rapid a revenit spectaculos de la 0-2 la 2-2 în derby-ul cu FCSB. Koljic a marcat golurile giuleştenilor care au evitat, în prelungiri, înfrângerea în derby. Roş-albaştrii au invocat un fault la primul gol al bosniacului.

ADVERTISEMENT

Adrian Porumboiu a lămurit faza care l-a enervat pe Gigi Becali în Rapid – FCSB 2-2

Adrian Porumboiu a lăudat la FANATIK SUPERLIGA prestaţia lui Istvan Kovacs, spunând că a arbitrat impecabil şi nu se pune problema să fie fault la primul gol marcat de Elvir Koljic:

Am văzut o echipă slabă de tot, Rapid. Nu credeam că poţi să transferi jucători dintr-o ţară în care sunt mai mulţi fotbalişti decât locuitori, mă refer la Kosovo. Sunt jucători care nu spun nimic.

ADVERTISEMENT

Un joc trist, dezolant. De partea cealaltă, o echipă bunicică. Nu aş spune bună, aşa cum a fost FCSB anul trecut. Revenind la chestiunea de arbitraj, nu este fault, doar la baschet se poate da (n.r. la faza primului gol al lui Koljic).

„E lipsă de calciu. Ditamai jucătorul, să cazi aşa…”

Regulamentar, lucrurile sunt clare. Împinge cu o forţă disproporţionată. Gândindu-mă la acelaşi jucător şi la faza golului doi, cred că e vorba de medicamentaţie. E lipsă de calciu. Ditamai jucătorul, să cazi aşa…

ADVERTISEMENT
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la...
Digi24.ro
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Țoiu: „Nu creşte presiunea asupra bugetului”

Mulţi văd, puţini pricep. La ambele faze cade prea uşor. Exact aceleaşi faze, aceleaşi căderi pe care nu poţi să ţi le explici unui jucător de forţă. Nu te poţi aştepta să vezi fault la orice împingere.

ADVERTISEMENT
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre...
Digisport.ro
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România

Arbitri trebuie să lase jocul bărbătesc. Norocul surâde şi unora, nu doar altora. Kovacs nu este preferatul meu, dar a arbitrat foarte bine, nu s-a implicat. Ce poţi să îi spui unuia care a arbitrat foarte bine.

ADVERTISEMENT

„O dezamăgire totală jocul Rapidului, n-am văzut nimic”

Nu a văduvit nicio echipă. Şi asistenţii, o brigadă mai bună decât nivelul jocului. O dezamăgire totală jocul Rapidului, n-am văzut nimic.  Mă aşteptam la altceva de la Rapid.

Mă aşteptam la o efervescenţă care se desprinde de eforturile pe care le fac Şucu şi Angelescu. Sunt unii jucători aduşi din vârful muntelui să joace pe plajă”, a spus Porumboiu la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Porumboiu a lămurit faza care l-a enervat pe Gigi Becali în Rapid - FCSB 2-2

Gigi Becali, ultimatum pentru Denis Alibec: ”Bagă-te la cuțite! M-ai costat 600.000 de...
Fanatik
Gigi Becali, ultimatum pentru Denis Alibec: ”Bagă-te la cuțite! M-ai costat 600.000 de euro!”. Exclusiv
Gigi Becali și-a dat seama de un jucător. „Gata! Nu poate!”. Șumudică i-a...
Fanatik
Gigi Becali și-a dat seama de un jucător. „Gata! Nu poate!”. Șumudică i-a dat dreptate în direct: „Credeam că e accidentat”. Exclusiv
Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB cu Aberdeen. Revine Radunovic! Unde...
Fanatik
Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB cu Aberdeen. Revine Radunovic! Unde sunt singurele semne de întrebare. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Pentru prima dată, Emil Grădinescu a vorbit deschis despre eticheta 'sclavul lui Gigi...
iamsport.ro
Pentru prima dată, Emil Grădinescu a vorbit deschis despre eticheta 'sclavul lui Gigi Becali'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!