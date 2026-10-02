Adrian Porumboiu a luat foc în direct: Gică şi Ianis Hagi – motivul reacţiei furibunde

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Naţionala României . „Tricolorii” au pierdut cu 1-2 în faţa Suediei şi apoi cu 2-4 împotriva Bosniei şi Herţegovina, pe Arena Naţională. Vineri, de la 21:45, România va evolua împotriva Poloniei, la Varşovia.

Porumboiu are încredere totală în selecţioner: „Dacă nici Hagi, atunci cine?”

Adrian Porumboiu a spus că, în ciuda startului slab din Liga Naţiunilor, are toată încrederea în Gică Hagi şi a spus că răutăţile împotriva selecţionerului vin din partea unor oameni care nu au realizat nimic în fotbal şi în viaţă:

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„Eu sunt optimist legat de Gică Hagi. Ce va urma, sper să fie pozitiv şi să regleze toate lucrurile acestea care sunt atât de mult discutate în ceea ce priveşte fotbalul românesc. Dacă nici Hagi, atunci cine? Pe oricine în viaţă îi ţin rezultatele, punctele şi banii, dacă ne referim la afaceri. Sunt răutăţi transformate împotriva celui mai reprezentativ personaj din fotbalul românesc. Mulţi din invidie, din răutăţi, îşi permit să îl jignească. El a fost cel mai reprezentativ fotbalist al României. Ne-am bucurat când a evoluat la echipa naţională. E păcat acum să dai cu pietre. Ca antrenor a dovedit la Farul că poate să facă rezultate.

Dacă nici el nu se pricepe să dea indicaţiile tactice unei echipe, atunci ne lăsăm de orice fel de alte sporturi. În meciul de acasă (n.r. cu Bosnia), ne-a lipsit al 12-lea jucător. Păcat că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar nu e vina lui Hagi. A vrut să vadă cum se comportă anumiţi jucători în tricoul naţionalei. Ne interesează şi nu ne interesează atât de mult această competiţia. Este mai important pe cine poate conta în continuare”, a spus Porumboiu la FANATIK SUPERLIGA.

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Reacţie furibundă în direct: „Nici n-au ajuns la degetul mic de la piciorul drept al lui Hagi, nu la piciorul stâng”

Fostul mare arbitru internaţional a avut o reacţie furibundă când a fost chestionat despre , spunând că e nedrept ca fotbalistul să fie comparat cu tatăl său şi asupra lui să se reverse şi ura pe care o au pe tatăl său: „N-aş vrea să îi jignesc pe toţi, dar o fac. Cât de mici suntem, cât de mărunţi ca să te iei de copilul lui Hagi. Pe lângă faptul că e copilul lui, mai bagi şi ura pe care o ai faţă de Gică Hagi. Ianis a trecut printr-o perioadă nu atât de bună: accidentări, n-a jucat, dar e un fotbalist talentat. Puţini fotbalişti din lume pot lovi mingea la nivelul la care îl face el. Eu sper din toată inima să îşi revină şi să ajungă la o valoare apropiată de taică-su, dar e foarte greu. Toţi îl privim pe Ianis Hagi şi îl comparăm cu tatăl lui. Nu se va putea întâmpla treaba asta.

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Talente ca Gică Hagi se nasc o dată la 50 de ani. E incorect să jigneşti un tânăr prin prisma tatălui. El trebuie să îşi revină din „pauza” asta în care n-a jucat. Dar poate să îşi revină. Este un handicap uriaş pentru el că e greu să îl egalezi pe tatăl tău. Toţi ne-am dori treaba asta, dar e greu. Un jucător ca Hagi nu apare aşa. De ce atâta hate? O ură din asta, Doamne Dumnezeule, scot unii cuvinte atât de urâte. Pe ce lume trăim? Dar e o categorie rară într-o lume atât de civilizată, dar atât de densă.

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Sunt frustraţi că n-au făcut nimic în viaţă, unii antrenori, unii foşti fotbalişti care au fost departe. Nici n-au ajuns la degetul mic de la piciorul drept al lui Hagi, nu la piciorul stâng. Şi acum jignesc. El până când îşi va da seama că nu are nicio şansă, nu va abdica „Regele” de la tron. Nu îi stă în caracter, sunt convins că va face lucruri frumoase şi va fi antrenorul pe care îl dorim cu toţii. Ştie ce are de făcut, nu poţi să îl condamni pentru nişte lucruri care sunt desuete”, a spus Porumboiu.

Porumboiu, optimist: „Dacă nici Hagi nu se pricepe la fotbal, spuneţi-mi şi mie cine se pricepe? Să nu rămân prost…”

Fostul arbitru a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că România avea şansa unui rezultat bun cu Bosnia şi Herţegovina dacă s-ar fi jucat cu spectatori. Porumboiu îşi declară încrederea pentru Hagi şi e sigur că va reuşi să redreseze naţionala:

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„Singura treabă care m-a iritat cu Bosnia a fost stadionul gol. Nici meci amical nu părea. Ştiam ce joacă bosniacii, că au jucători de excepţie. Au prins o zi proastă: şi portarul… care de altfel este excelent. Fundaşii, la fel. Mijlocaşii n-au sclipit. Dar au intrat în teroarea aia că nu iese.

În momentele cele mai clare în care aveai nevoie de al 12-lea jucător nu era acolo. La 2-1 aveai nevoie de sprijinul fanilor. Aşa a fost să fie. Eu nu cred, sincer, că ar fi fost acelaşi rezultat dacă erau spectatori. Numai cine n-a trăit, n-a jucat, n-a fost pe un stadion, nu ştie ce înseamnă un public efervescent. Am fost fără combustibil psihologic în această partidă.

Eu sunt optimist şi am mare încredere în Hagi. Poate să îl înjure tot globul, eu n-am să îl înjur. Atâta timp cât ne-am mândrit cu el şi am obţinut rezultate de excepţie… Eu niciodată nu o să îl contest. De când l-am cunoscut, l-am arbitrat de atâtea ori şi n-am cum să nu admir un astfel de om. Nu doar ca fotbalist, dar şi ce a făcut ca antrenor. Dacă nici Hagi nu se pricepe la fotbal, spuneţi-mi şi mie cine se pricepe? Să nu rămân prost…”, a spus Adrian Porumboiu.