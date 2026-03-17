Adrian Porumboiu, acuzații explozive în direct: „Kovacs nu era delegat la acel meci și au fost insistențe. Vassaras și Burleanu dirijează anumiți arbitri”

Scandalul iscat după derby-ul Rapid – Dinamo continuă să producă unde de șoc în fotbalul românesc, iar intervențiile din ultimele zile nu au făcut decât să amplifice tensiunea. După reacțiile dure venite dinspre Dinamo, dar și poziția oficială a conducerii FRF, a apărut și o voce extrem de puternică din fotbalul românesc: Adrian Porumboiu. Fostul arbitru și finanțator nu s-a ferit deloc de cuvinte.

Adrian Porumboiu nu a mai rezistat! Fostul mare arbitru i-a făcut praf pe Istvan Kovacs și Răzvan Burleanu

În contextul în care Răzvan Burleanu a ieșit public și a transmis un mesaj de susținere pentru Istvan Kovacs, catalogându-l drept cel mai bun arbitru român din istorie, Porumboiu a reacționat extrem de dur. Acesta se aștepta la o poziție echilibrată din partea șefului FRF, nu la o defensivă totală a arbitrului implicat în fazele controversate din derby.

„Eu mă așteptam la o declarație echilibrată din partea președintelui FRF. Atunci când un arbitru greșește, trebuie să intervină și să spună clar că a greșit. După niște erori impardonabile, chiar mai multe, să vii și să spui că Istvan Kovacs e cel mai bun arbitru din istorie este o prostie. Nu poți să faci asta”, a tunat Porumboiu.

Istvan Kovacs, delegat de UEFA în Europa League la presiunile CCA!? Ce spune Porumboiu

a dus atacul la un alt nivel și a ironizat calificările lui Răzvan Burleanu și istoria sa în fotbalul românesc. Porumboiu consideră că intervenția rapidă a FRF după scandalul din Giulești a fost una forțată și cu un scop clar: protejarea imaginii arbitrului. În opinia sa, comisiile ar fi trebuit să analizeze fazele fără presiune publică.

„Limitele lui de afirmare în istoria fotbalului românesc se întind doar de la Aerostar Bacău până la Textila Buhuși. Normal, nu trebuia să se prezinte. Trebuia să lase comisiile să intervină, să repare. Lucrurile au fost evidente. S-au și grăbit. Au intervenit. Au vrut să demonstreze. Au fost insistenți. Din câte știam, nu a fost delegat în Europa. Până la urmă au rezolvat. Trebuiau să arate că nu a greșit și că e un arbitru fenomenal”, a mai spus fostul arbitru FIFA.

Acuze fără precedent. Răzvan Burleanu și Vassaras, puși la zid de Porumboiu

Dar declarațiile cele mai explozive abia au urmat. Porumboiu a acuzat direct că Istvan Kovacs ar fi influențat meciuri importante în trecut și a readus în discuție episoade vechi, pe care le consideră nedreptăți majore. Fostul patron de la Vaslui vorbește chiar despre anumite aranjamente și îl arată cu degetul și pe

„Eu nu am nimic personal cu el și nu contest unde a ajuns. Dar spun clar: a fraudat multe meciuri. Mie mi-a furat un titlu acest individ. Nu contează că au trecut 15 ani, tot furt se cheamă. Nu îl comparați cu Rainea sau cu Andrei Rădulescu. Eu cred că, împreună cu Vassaras, direcționează și dirijează anumiți arbitri pentru a obține rezultate care le convin. Categoric. Este o nonșalanță incredibilă. Mint cu o ușurință… Eu nu am treabă cu nimeni, dar am trăit aceste momente ca finanțator. Sunt interese”, a mai spus Porumboiu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.