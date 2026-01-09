Adrian Porumboiu, apel disperat pentru „salvarea” lui Nicolae Stanciu: „Cheia e la Șucu! Să gândească și cu inima de român și să-l aducă la Rapid!”

ADVERTISEMENT

Internaționalul român Nicolae Stanciu trece prin momente foarte dificile, aventura sa la Genoa fiind aproape de final după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 al partidei din campionat cu AC Milan, scor final 1-1. Luat în vizor de mai toată lumea în Italia, Stanciu este apărat cu înverșunare de Adrian Porumboiu, care lansează un apel către patronul Dan Șucu pentru a-i salva cariera.

Adrian Porumboiu, apel către Dan Șucu pentru a-i salva cariera lui Nicolae Stanciu: „Cea mai logică variantă e să-l împrumute la Rapid”

Adrian Porumboiu, fost mare arbitru internațional, are o afinitate pentru Nicolae Stanciu și nu ezită să-i ia apărarea ori de câte ori este nevoie. E și de înțeles, pentru că a avut o contribuție importantă în ascensiunea acestuia, fiind omul care l-a lansat în fotbalul mare pe vremea când era patronul echipei de primă ligă FC Vaslui.

Iar acum, când Porumboiu a simțit că e datoria sa să intervină. El crede în continuare în calitățile și valoarea lui Stanciu, e ferm convins că naționala României are nevoie de serviciile sale și de aceea vine cu soluția care îi poate salva cariera.

Conștient că unde va fi marginalizat după ultimele evenimente, Adrian Porumboiu e de părere că situația poate fi rezolvată foarte ușor, totul depinzând doar de Dan Șucu, patronul grupării italiene. Omul de afaceri vasluian îi cere lui Șucu să „rezolve” un împrumut până în vară al lui Stanciu la Rapid, club care îi aparține de asemenea, această mutare urmând a fi de un real ajutor atât pentru jucător, cât și pentru naționala României.

„M-am uitat la meciul AC Milan – Genoa, în primul rând pentru Nicușor Stanciu. Eu cred că el e singura noastră mare speranță pentru pentru barajele de calificare la Campionatul Mondial.

Și îmi pare foarte rău de penalty-ul ratat. Culmea e că pe același stadion, în urmă cu 10-12 ani, dacă nu greșesc, a marcat contra lui Inter din 11 metri, când juca la Vaslui (n.r. – e vorba de meciul Inter – FC Vaslui 2-2, returul play-off-ului din Europa League, disputat pe 30 august 2012). Probabil că a fost sigur că nu va rata, cum nu a ratat nici atunci.

Dar acum, aș vrea să scot în evidență următoarele aspecte. El este jucătorul lui Genoa, care are un proprietar ce se cheamă Șucu. Acest domn Șucu, bravo lui!, mai are și un club în România, care se numește Rapid. Eu cred că domnul Șucu nu și-a pierdut sângele de român. Iar cea mai logică variantă în momentul de față este să-l împrumute pe Stanciu la Rapid. E același patronat, să-l împrumute la Rapid până în vară.

Stanciu își va reveni, va evolua în campionatul intern, iar jucând aici meci de meci sigur va fi convocat de Mircea Lucescu la națională. Dacă va rămâne în Italia, adio, adio! Mă rog, adio barajul de Mondiale pentru Stanciu. Iar fără Stanciu la mijlocul terenului, și șansele noastre de calificare sunt mult mai mici.

Domnul Șucu ar trebui să facă un gest prin care ambele sale cluburi să fie avantajate. Îl împrumută la Rapid până în vară, Stanciu își revine la forma sportivă care l-a consacrat, iar Genoa își va putea recupera o bună parte din banii pe care i-a cheltuit cu el. E cea mai logică, cea mai simplă problemă de rezolvat. Dacă va rămâne la Genoa, moralul său va avea foarte mult de suferit, deja am observat foarte multe reacții negative la adresa sa, ia suporterii au început să-l ia la înjurături”, a declarat Adrian Porumboiu în exclusivitate pentru FANATIK.

7 apariții în tricoul echipei Genoa a bifat Nicolae Stanciu în acest sezon: 4 în Serie A și 3 în Cupa Italiei

Cum se poate realiza împrumutul lui Nicolae Stanciu la Rapid. „Cheia e la Șucu!”

Venirea lui Nicolae Stanciu la Rapid în pauza de iarnă nu ar fi foarte greu de realizat, Porumboiu e de părere că acest transfer ar fi o decizie logică de business, iar gruparea italiană ar avea numai de câștigat de pe urma lui.

„De ce militez pentru pentru acest lucru? Noi nu avem la ora actuală la naționala României un jucător care să fie peste nivelul lui Stanciu. Deci, dacă ar veni la Rapid, ne-am mări și noi considerabil șansele de calificare la Campionatul Mondial. Problema e de aritmetică simplă. Împrumutul s-ar putea realiza foarte ușor, pentru că vorbim despre două cluburi care au același proprietar. Vorbim aici de două buzunare, dar ambele sunt ale domnului Șucu.

Totul e o problemă de business. Și cheia este la domnul Șucu. Ce va câștiga Genoa dacă el rămâne acolo, nu joacă și stă permanent pe bancă? Pentru că la Genoa, în mod sigur, nu va mai juca foarte mult. Antrenorul îl va mai băga foarte rar, câteva minute, ca boxerii. Și ăia stau în ring mai mult, că meciurile au vreo 10 reprize de câte 3 minute… Vă dați seama, nu le-a convenit deloc că au pierdut două puncte foarte mari împotriva lui AC Milan chiar la Milano.

Acum Stanciu are o cotă mică, tocmai din cauza faptului că nu joacă. A fost și accidentat, a avut și ghinion. Dar ghinionul ăsta al lui poate fi în avantajul naționalei României. Venind în SuperLiga și jucând meci de meci, va fi în linia întâi și sigur Mircea Lucescu îl va convoca pentru barajul cu Turcia. Iar dacă va juca la națională, ne vom califica la Campionatul Mondial. Cota lui va crește de zece de ori față de cât o are acum și domnul Șucu își va scoate banii pe care i-a investit”, a mai spus fostul mare arbitru.

2.000.000 de euro este cota lui Nicolae Stanciu pe site-ul de specialitate Transfermarkt

Adrian Porumboiu crede că Nicolae Stanciu e vital pentru naționala României

Un eventual împrumut al lui Nicolae Stanciu ar fi un atu important pentru Rapid în lupta la titlu din SuperLiga, dar și un excelent prilej pentru internaționalul român de a-și relansa o Totodată, evoluând meci de meci, Stanciu ar reintra în vizorul selecționerului Mircea Lucescu și ar putea ajuta naționala la barajele pentru calificarea la Campionatul Mondial. Iar cu el în teren, Porumboiu e convins că vom ajunge la turneul final.

„Bine, Stanciu i-ar fi de mare ajutor și Rapidului în lupta la titlu, dar eu nu mă gândesc la ce e bun pentru Rapid. Eu mă gândesc la ce e bun pentru națională. Și dacă e bun pentru Rapid, Șucu are momentul prielnic să-l împrumute până-n vară. Câți jucători mari pentru care s-au plătit 20-30 de milioane de euro nu au fost împrumutați de cluburile lor? Au făcut asta echipe mai mari ca Genoa cu fotbaliști mai valoroși decât Stanciu.

Dar Stanciu e o prioritate zero la nivelul echipei naționale. Domnul Șucu ar trebui să gândească și cu sufletul, cu mintea, cu inima, la ce ar însemna naționala României cu Stanciu în teren la Istanbul. Pentru mine, ar fi o deziluzie acest domn Șucu dacă n-ar purcede la treaba asta.

Pe mine mă interesează câștigul echipei naționale. Naționala României cu Stanciu la mijlocul terenului este mult mai bună decât naționala României fără Stanciu la mijlocul terenului. Orice jucător ar veni, e diferență mare între el și ceilalți care joacă acolo. El sigur se va adapta, va ajunge la forma maximă, pentru că mai are două luni și jumătate să se pună pe picioare”, susține Adrian Porumboiu.

Adrian Porumboiu către Dan Șucu: „Dă-i lui Stanciu șansa să joace la Campionatul Mondial!”

În finalul discursului său exploziv, Adrian Porumboiu speră că Dan Șucu va da dovadă de înțelepciune și va lua decizia corectă în ceea ce privește cariera lui Nicolae Stanciu. Iar asta înseamnă un transfer la Rapid, care să fie ân beneficiul turutor părților implicate: jucător, cluburi, dar mai ales al echipei naționale a României.

„Deci mingea e numai și numai în terenul în terenul domnului Șucu. Probabil că vor mai fi și alte intervenții pe la domnia sa. Acum nu vreau să fiu răutăcios, dar pe unde merge el pe la Guvern și are uși deschise, ar putea și Guvernul ăla să deschidă porțile în mod constructiv. Nu în sensul să dea bani, ci să pună o vorbă bună…

Cred că domnul Șucu e destul de matur, destul de inteligent și cu mintea la el să poată să ia o decizie corectă. Iar decizia corectă este să îl transfere pe Stanciu la Rapid. Și dacă îi rămâne vreo coadă își scoate banii dacă Stanciu va juca la Campionatul Mondial. Dă-i băiatului șansa, că el s-a dus în Italia ca să joace, nu să stea pe bancă sau în afara băncii”, și-a încheiat Adrian Porumboiu „pledoaria” în favoarea împrumutului lui Nicolae Stanciu la Rapid.